Leeds Medical prévu pour lundi alors qu’un journaliste affirme qu’un accord avec un attaquant est conclu

Date de publication: dimanche 26 janvier 2020 11:01

Leeds se rapproche de la signature de l’attaquant du Red Bull Leipzig Jean-Kevin Augustin, l’attaquant devant subir un examen médical au club lundi.

Le journaliste de RMC Sport, Mohamed Bouhafsi, a confirmé sur sa page Twitter qu’Augustin devait subir un examen médical, ayant initialement affirmé que l’accord était «fait».

Les espoirs de promotion de Marcelo Bielsa étaient sur le marché pour un autre attaquant après qu’Arsenal ait choisi de rappeler Eddie Nketiah de son prêt à Elland Road tôt.

Cela a laissé Leeds avec Patrick Bamford comme unique avant-centre à part entière, et quelques ratés coûteux ont vu des joueurs comme Fulham, Nottingham Forest et Brentford tous réduire l’écart sur Leeds et West Borm en haut du tableau.

Augustin est actuellement prêté à l’AS Monaco en Ligue 1, le joueur de 22 ans n’ayant réussi à retrouver le filet qu’une seule fois sur un total de 12 apparitions ce trimestre.

Le Français a marqué 18 buts en 62 apparitions pour Leipzig depuis son arrivée du PSG en 2017, et a également été lié à un passage à Everton, en Premier League.

Il deviendrait la troisième signature du mois de Leeds, avec Elia Caprile et Ian Poveda arrivant récemment de Vérone et de Manchester City respectivement.

Leeds s’est tourné vers Augustin après avoir échoué dans plusieurs essayer de tenter Southampton dans un accord pour l’attaquant Che Adams.