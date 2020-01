Leeds United confirme la capture de la starlette de Manchester City Ian Poveda

Date de publication: vendredi 24 janvier 2020 7:46

Leeds United a confirmé la signature de l’ailier de 19 ans de Manchester City, Ian Poveda, qui déménagera à Elland Road pour un contrat de quatre ans.

L’adolescent a été fortement lié à un déménagement à Leeds au cours des dernières semaines, Marcelo Bielsa cherchant à renforcer son équipe pour aider les Blancs à obtenir une promotion en Premier League.

Les goûts de Torino, Parma et Celtic seraient également intéressés chez l’ancien joueur de l’académie de Barcelone, c’est pourtant Leeds qui a remporté la course pour sa signature.

Poveda, 19 ans, quitte le stade Etihad après avoir disputé une première équipe avec le club de Manchester, qui a disputé son match retour en demi-finale de Coupe de la Ligue contre Burton Albion il y a un peu plus d’un an.

Il a également été nommé sur le banc de l’équipe senior cette saison pour leur rencontre avec Southampton dans la même compétition, mais n’est pas entré sur le terrain.

L’international juvénile d’Angleterre, né à Londres, a cependant joué 11 fois Ville équipe des moins de 23 ans en 2019/20, marquant trois buts et aidant deux autres.

Ses capacités d’attaque pourraient s’avérer utiles pour Leeds, qui ont connu des difficultés devant le but lors de leurs derniers matchs et ont vu leur position autrefois confortable dans les places de promotion automatique du championnat subir la pression considérable du peloton de chasse.

Bielsa’s l’équipe n’a réussi aucun but lors de ses trois dernières sorties toutes compétitions confondues, alors qu’elle n’a trouvé le filet qu’une seule fois depuis le début de l’année.

Ayant perdu Jack Clarke plus tôt ce mois-ci après avoir été rappelé par le club parent Tottenham, Poveda sera une option précieuse pour la partie ouest du Yorkshire dans les mois à venir et fournira de la concurrence à des gens comme Jack Harrison et Helder Costa.

Pendant ce temps, la chasse de Leeds pour un avant-centre se poursuit et ils ont été lié à la star française des moins de 21 ans Jean-Kevin Augustin, actuellement leader de la Bundesliga RB Leipzig.