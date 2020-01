MANCHESTER, ANGLETERRE – 22 OCTOBRE: Ian Poveda de Manchester City célèbre avec Alpha Diounkou après avoir marqué le premier but lors du match de l’UEFA Youth League entre Manchester City et Atalanta à Manchester City Football Academy le 22 octobre 2019 à Manchester, en Angleterre. (Photo par Manchester City FC / Manchester City FC via .)

Leeds United a confirmé avoir signé avec Ian Poveda de Manchester City pour un contrat de quatre ans et demi.

Leeds United confirme la signature d’Ian Poveda de Manchester City

Jeune ailier

Le joueur de 19 ans rejoint le club après avoir fait une seule apparition pour l’ancien club de Manchester City.

Il a été un pilier de l’équipe U23 de City, faisant six apparitions pour eux au cours de la première moitié de cette saison.

Malgré son manque d’expérience, Poveda a passé du temps dans l’académie de Barcelone en tant que jeune, ainsi que Chelsea et Arsenal.

Poveda prêt pour le défi de Leeds

S’exprimant sur le site Web de Leeds United à son arrivée, Poveda a déclaré: «Je suis très, très heureux, je sais que Leeds United est un grand club.

«Je sais que Leeds a remporté la ligue l’année précédente avant qu’elle ne devienne la Premier League et je pense qu’ils devraient être de retour là-bas.

«Je suis un joueur offensif, je peux jouer de l’aile droite, de l’aile gauche ou en milieu de terrain offensif, j’aime dribbler avec le ballon, enchaîner le jeu, marquer des buts, créer des occasions, aider et je travaille dur pour l’équipe.

«Je suis très excité de travailler sous Bielsa, je sais qu’il améliore les joueurs et c’est ce que je cherche à faire sous sa direction.

«J’ai rencontré quelques-uns de mes coéquipiers quand je passais pour passer mon examen médical, je suis très heureux et ils m’ont fait sentir très bienvenu.

“Je suis ici pour aider l’équipe autant que possible, pour être promu et restaurer ce grand club là où il appartient.”

Le patron de Leeds, Marcelo Bielsa, espère que sa nouvelle signature pourra aider à leur promotion, alors qu’ils cherchent leur retour tant attendu en Premier League.

Cependant, ils doivent retourner à la manière gagnante. Ils ont perdu leurs deux derniers matchs du Championnat et n’ont plus que trois points d’avance sur Fulham, troisième, qui compte 49 points.

