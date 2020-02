Leeds United, la déclaration de Kiko Casilla après avoir confirmé sa sanction

Kiko Casilla, gardien de Leeds United, a publié une déclaration via les réseaux sociaux après avoir confirmé sa sanction de 8 matches, et une amende économique, pour un épisode présumé de caractère raciste lors du match contre Charlton Athletic en septembre:

“” Je me sens triste et dévasté d’avoir été condamné pour avoir fait un commentaire raciste lors du match de septembre dernier contre Charlton.

Surtout, je tiens à dire clairement et très franchement que le racisme ne doit pas être toléré dans le football, dans le sport, ni avoir sa place dans notre société.

En ce qui concerne la FA, je comprends le processus que vous devez mener pour poursuivre toute accusation de racisme, en fait je suis totalement favorable à toute persécution pour éliminer ce fléau du racisme dans le sport, mais je tiens à dire que ces 5 mois ont été le plus difficile de ma carrière professionnelle, et je ne pense pas du tout que le verdict de culpabilité soit le reflet de ce qui s’est réellement passé.

Je suis sûr que ma famille, mes amis, mes collègues et les organes techniques avec lesquels j’ai travaillé toutes ces années dans ma carrière professionnelle savent que je n’utiliserais JAMAIS des mots à sens et connotations racistes, et que mon comportement respectueux envers le rival depuis le début de ma carrière a Toujours honnête et avec le maximum de fairplay.

Enfin, pour remercier le club, Leeds United, pour le soutien reçu cette fois et dans ce processus, et sans aucun doute merci pour le soutien que je reçois chaque semaine de cet incroyable passe-temps qui me rend plus fort dans des moments compliqués. “