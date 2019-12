Leeds United se joint à la course pour signer la star d'Aberdeen

Date de publication: lundi 23 décembre 2019 1:22

Leeds United a rejoint la course pour signer l'attaquant de la Premiership écossaise Sam Cosgrove après avoir envoyé des éclaireurs au nord de la frontière ce week-end, selon un rapport.

Le Scottish Sun affirme que Marcelo Bielsa a envoyé des éclaireurs pour regarder la Aberdeen attaquant à Celtic Park alors que les Dons s'inclinaient 2-1 contre le Celtic samedi.

Cosgrove était au centre de l'attention dans ce qui s'est avéré être une affaire passionnée sur le terrain.

Le joueur de 23 ans a marqué en première période pour annuler le premier match du Celtic avec une tête de balle avant d'être expulsé dans la seconde pour une fente sur Kristoffer Ajer.

Le patron d'Aberdeen, Derek McInnes, a été laissé perplexe face à la décision du carton rouge – disant que même Neil Lennon lui avait dit que c'était dur dans le tunnel.

S'adressant à la BBC Scotland, il a déclaré: «Ce n'était jamais un rouge, à 100%, nous ferons appel de la décision.

«Je l'ai regardé 20 fois et Cosgrove a remporté le ballon proprement.

"Il n'a probablement pas besoin d'aller aussi vite que lui, mais il a remporté le ballon proprement. C'est un tacle brillant. "

Le Celtic a remporté le match 2-1 mais malgré le carton rouge, Cosgrove était une véritable épine du côté des champions écossais.

Cosgrove a déjà marqué 11 buts dans la première volée écossaise pour Aberdeen, ce qui en fait le deuxième meilleur buteur de la ligue.

Au milieu de l'intérêt, le président d'Aberdeen, Dave Cormack, reste convaincu que Cosgrove ne sera vendu qu'aux conditions d'Aberdeen.

Les Dons traversent actuellement une période difficile dans la ligue, ne récoltant que quatre points sur un possible de 12.

Élevé à Beverley, Cosgrove a déjà des liens avec le Yorkshire, un avantage possible pour Leeds qui est aux côtés Alimenter et Middlesbrough dans la course à la signature de Cosgrove.

L'attaquant n'est pas le seul attaquant au radar des Blancs avec Andre Ayew et Cenk Tosun s'est également associé à un déménagement sur Elland Road.

Bielsa cherchera à s'améliorer dans les zones avant après que Jack Clarke et Eddie Nketiah aient eu du mal à s'établir dans la première équipe.

Pendant ce temps dans la ligue, Leeds accueille Preston le lendemain de Noël, cherchant à rebondir après sa défaite face à Fulham de Scott Parker ce week-end.