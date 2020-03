Leeds United serait en compétition avec 3 clubs pour un joueur de 3 millions de livres sterling avec un bel avenir – HITC

Leeds United, Queens Park Rangers et Crystal Palace font partie des clubs liés à Luke Woolfenden.

Selon TWTD, Leeds United est en compétition avec les Queens Park Rangers pour le défenseur d’Ipswich Town Luke Woolfenden.

Il a été signalé que Leeds était intéressé à signer Woolfenden d’Ipswich dans la fenêtre de transfert d’été.

Le rapport a ajouté que les rivaux du Yorkshire des Whites, Sheffield United, qui se débrouillent bien en Premier League cette saison, veulent également le joueur de 21 ans, tandis que la tenue londonienne Crystal Palace a repéré le joueur de 21 ans lors du Tractor Boys. match contre Blackpool.

Joueur talentueux

Woolfenden est un jeune défenseur très bon et prometteur qui peut fonctionner comme défenseur central ou arrière droit.

Le joueur de 21 ans a un bel avenir devant lui, et il ne faut pas s’étonner s’il quitte Ipswich à la fin de la saison.

Le jeune est dans les livres d’Ipswich depuis 2009, mais si le club ne parvient pas à décrocher une promotion pour le championnat, alors il pourrait être contraint de l’encaisser.

Selon The Secret Scout dans The Daily Mail en janvier 2020, Woolfenden est évalué à 3 millions de livres sterling et a «un bel avenir».