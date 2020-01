Leeds United veut apparemment un attaquant décrit comme «extraordinaire» par un ancien coéquipier – HITC

Leeds United et Nottingham Forest auraient recherché Jean-Kevin Augustin.

Selon Foot Mercato, Leeds United et Nottingham Forest sont intéressés à signer Jean-Kevin Augustin de RB Leipzig dans la fenêtre de transfert de janvier.

Augustin est prêté à l’équipe de Ligue 1 AS Monaco par la Bundesliga de Leipzig. mais les deux clubs seraient ouverts à une sortie pour l’attaquant si une offre appropriée venait.

Nice, Saint-Etienne et le Stade Rennais seraient également intéressés par l’ancien attaquant international de France des moins de 21 ans.

Statistiques

Selon WhoScored, Augustin n’a fait que deux départs et huit matches de remplacement en Ligue 1 pour Monaco jusqu’à présent cette saison.

Au cours de la campagne 2018-19, l’attaquant a fait quatre départs et 13 apparitions de remplacement en Bundesliga pour Leipzig, marquant trois buts dans le processus, et il a également marqué deux buts en six matches de Ligue Europa, selon WhoScored.

En 2017-2018, l’attaquant de 22 ans a effectué 14 départs et 11 apparitions de remplacement en Bundesliga pour Leipzig, marquant neuf buts et fournissant cinq passes décisives.Il a également marqué deux buts et fourni une passe décisive en Europa Ligue et un but en Ligue des champions, selon WhoScored.

Louange

En juillet 2018, le défenseur de Leipzig Willi Orban a félicité Augustin sur Bundesliga.com et a déclaré: «C’est un joueur extraordinaire. Il est rapide et calme devant le but. »