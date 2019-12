L'effet Mascherano: un autre champion s'approche des étudiants

L'arrivée de Javier Mascherano a Les étudiants ont révolutionné le football argentin. Cependant, la direction de la Pincha n'est pas satisfaite du chef et pourrait dans les prochains mois rapatrier l'une des histoires du club: Jose Sosa.

Dans les dernières heures, le Petit Prince, 34 ans, a décidé de ne pas renouveler son lien avec la Trabzonspor de Turquie et pourrait revenir au football argentin à la mi-2020.

Sosa, issu des divisions inférieures des étudiants, est l'un des joueurs les plus aimés par le peuple Pincha et Je pourrais rentrer après neuf ans à l'étranger, où il portait les chemises du Bayern Munich, de l'Atlético Madrid et de Milan, entre autres.

Il convient de noter que Juan Sebastián Verón a admis qu’il souhaitait également intégrer Andres Iniesta. The Brain est dans le Vissel Kobe du Japon et ne sortira qu'en 2021. Ces renforts atteindront-ils les étudiants?