L’effet Ronaldo disparaît dans le sac de la Juventus

La signature de Cristiano Ronaldo par la Juventus a eu un grand impact mondial. Au niveau sportif, footballistique, social mais aussi économique. La Bourse italienne a subi une forte hausse du titre de l’équipe de Turin en raison de la présence de l’un des meilleurs joueurs du monde. Près de deux ans plus tard, le titre s’est terminé par une légère augmentation en dehors de l’indice Ftse Mib.

24/03/2020

Le coronavirus n’a pas non plus contribué à cette amélioration, mais avant son arrivée, le club avait déjà été rétrogradé sur la liste des Mid Cap, car ils avaient subi un blocage vertical. L’action est de 0,71 euro après avoir été à 0,54, sa plus forte baisse depuis l’arrivée du ‘7’.. La situation n’est pas connue quand elle s’améliorera, car la pandémie est inconnue et l’effet qu’a eu l’arrivée de Ronaldo n’est plus le même. La valorisation du club s’élève à 950 millions d’euros, alors qu’au début de 2019, on parlait de plus de 1000.

Le «Bug» est arrivé à Turin le 13 juillet 2018. Quelques jours plus tôt, lorsque la négociation a été rendue publique, la part était à 0,661 euros. Avec les deux Les premiers buts de Ronaldo pour Sassuolo s’élèvent à 1 672 euros. Bien sûr, un mois plus tard, avec le départ de «l’affaire Mayorga», ils se sont à nouveau effondrés.

La phase finale des Champions a donné un nouveau coup dur aux chiffres de la Juve. La veille de l’élimination contre l’Ajax il était inscrit à 1706 euros l’action en bourse. L’élimination, après une chute de 1-2 dans leur propre domaine, a entraîné un effondrement de 24%.

Cristiano Ronaldo, à 35 ans, reste la grande star de la Juventus. Son arrivée ne peut être comparée à son présent dans les médias, mais dans l’aspect sportif c’est encore décisif pour transalpin.