L’EFL annonce un soulagement à court terme de 50 millions de livres sterling en réponse au coronavirus

Date de publication: Mercredi 18 mars 2020 7:34

L’EFL a annoncé un programme de secours à court terme de 50 millions de livres sterling pour aider les clubs à court d’argent pendant la crise des coronavirus.

Le football professionnel national a été arrêté vendredi pour tenter de ralentir la propagation de Covid-19, le sport étant prévu pour un retour début avril.

Peu de joueurs dans le match s’attendent à ce que les ligues reprennent à ce stade et l’EFL a décidé d’aider les clubs aux prises avec les ramifications de cette suspension.

Les finances ont été au cœur des sujets abordés lors de la réunion du conseil d’administration de l’EFL mercredi, lorsqu’un plan visant à alléger la charge financière a été convenu.

Dans un communiqué, la compétition a déclaré: «Dans le cadre de la planification d’urgence continue de la ligue, le conseil d’administration a entendu les commentaires et observations des clubs de l’EFL, avant de discuter d’un certain nombre de questions, y compris la situation financière actuelle et ses implications, les assurances, les questions réglementaires et les modalités de diffusion. .

“Les discussions ont porté sur l’allégement financier des clubs à court terme et bien qu’il n’y ait pas de solution unique, des mesures doivent être mises en place pour aider immédiatement à la trésorerie via un plan de secours à court terme de 50 millions de livres sterling.”

Ces nouvelles seront un coup de pouce bienvenu aux équipes, Covid-19 quittant les clubs de League One et League Two face à un trou noir de 50 millions de livres.

Le conseil d’administration de l’EFL continue d’examiner la menace et l’impact de la pandémie par le biais d’un groupe de travail dédié, mais a souligné que la fin de la saison est la clé.

“L’objectif principal, afin de protéger l’intégrité de la compétition, est de mener à bien la saison 2019-2020, sous réserve de la priorité absolue en matière de santé et de bien-être”, indique le communiqué.

«Les plans continuent d’être élaborés sur le principe convenu qu’il est dans l’intérêt de l’EFL et des clubs de terminer la saison en cours au moment opportun.

«L’EFL poursuit un dialogue régulier avec le gouvernement et les autorités sanitaires compétentes et, au fur et à mesure que l’on disposera de plus d’informations sur l’ampleur et l’étendue de l’épidémie de coronavirus dans ce pays, une décision sera prise sur la reprise des rencontres de la ligue.

“Les conversations se poursuivront avec les homologues de l’EFL à la FA, la Premier League, la PFA et la LMA pour garantir au football une approche commune et collaborative.”

Dans l’état actuel des choses, l’EFL devrait reprendre le 3 avril, mais la ligue a fait allusion à une nouvelle suspension en annonçant que la finale du Leasing.com Trophy deux jours plus tard sera reportée.

L’EFL a déclaré à propos de l’affrontement du 5 avril entre Salford et Portsmouth: «Plus de 50 000 billets ont été vendus pour la finale, et l’EFL ne veut pas être dans une position où plusieurs milliers de supporters sont obligés de changer leurs plans à la dernière minute , de sorte que la décision a été prise dans le meilleur intérêt de toutes les parties. »

