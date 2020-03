L’EFL demande à la FIFA une «juste part» de l’aide financière

L’EFL devrait chercher à puiser dans un fonds de la FIFA mis en place pour aider ces ligues et clubs en difficulté financière en raison de la crise des coronavirus, selon le président de Tranmere et ancien directeur général de la Football Association, Mark Palios.

L’Association des footballeurs professionnels, la Premier League et la Ligue anglaise de football devraient poursuivre mercredi leurs discussions en vue de trouver un terrain d’entente sur la question du report du salaire des joueurs, Palios qualifiant la convention collective d ‘«absolument essentielle» pour sauvegarder l’industrie du football en Angleterre.

Mardi, l’instance dirigeante mondiale a annoncé son intention d’utiliser ses réserves pour aider les ligues, les équipes et les joueurs à tous les niveaux qui avaient été en difficulté financière avec l’épidémie, les compétitions à travers le monde étant suspendues en raison de l’interdiction des rassemblements de masse.

Palios, qui fait partie du groupe de travail financier de l’EFL mis en place pour rechercher des solutions pour faire face à l’impact de l’épidémie de Covid-19, a déclaré à l’agence de presse PA: «Le but de l’exercice est de déterminer la taille du trou financier dans l’industrie, puis de trouver les sources de financement et de s’assurer que chaque club maximise cela. Si la FIFA a levé une sorte de fonds comme celui-ci, alors oui, nous aimerions en obtenir notre juste part dans l’EFL. »

La FIFA a confirmé son intention d’aider, avec un porte-parole qui a déclaré mardi après-midi: «La FIFA est dans une situation financière solide et il est de notre devoir de faire tout son possible pour les aider en cas de besoin.

«Par conséquent, nous confirmons que la FIFA étudie les possibilités de fournir une assistance à la communauté du football du monde entier après avoir procédé à une évaluation complète de l’impact financier de cette pandémie sur le football.

“Le format exact et les détails de cette assistance sont actuellement examinés et discutés en consultation avec les associations membres de la FIFA, les confédérations et d’autres parties prenantes, sachant qu’une décision doit être convenue et annoncée dans un proche avenir.”

Les clubs de l’EFL ont, dans certains cas, opté pour le retrait du personnel non joueur dans le cadre du programme de maintien dans l’emploi mis en place par le gouvernement pour lutter contre l’impact financier de la pandémie. Dans le cadre de ce programme, les employés dont le travail normal a été affecté par l’épidémie de coronavirus reçoivent 80% de leur salaire jusqu’à un maximum de 2 500 £ par mois.

Tranmere a mis en congé certains membres du personnel qui ne jouent pas, mais s’est engagé à veiller à ce qu’ils soient payés en totalité pour mars et avril.

«Avec le congé, il n’est pas surprenant que personne n’ait encore compris le mécanisme absolu de paiement, il nous faudra donc peut-être encore trouver l’argent réel pour payer les salaires en avril et attendre jusqu’en mai pour récupérer l’argent. », A déclaré Palios.

«Nous ne savons tout simplement pas quand cet argent de mise en pension reviendra dans le trou. Si vous regardez le déficit de financement, l’un des moyens de le combler en avril serait de reporter le salaire des joueurs. La question est l’étendue du report – quelle est la taille du trou de trésorerie par ligue et par club? “

Concernant les reports, le directeur général de PFA, Gordon Taylor, a déclaré à l’agence de presse PA que son syndicat cherchait à mettre en place un groupe de travail qui protégerait les clubs et les joueurs.

Pour les clubs de l’EFL, la perte de revenus de la journée a déjà créé des problèmes de trésorerie, la ligue ayant débloqué 50 millions de livres sterling pour ses clubs plus tôt ce mois-ci dans le but d’atténuer la pression immédiate.

Palios pense que le moyen le plus efficace de résoudre le problème sera que l’EFL, la Premier League et le PFA trouvent un accord.

«Pour moi, une convention collective sur le report des salaires est absolument essentielle», a-t-il déclaré.

“Cela fait partie du travail que le groupe de travail financier de l’EFL entreprend pour obtenir cette image collective de l’industrie. Il identifie mieux les points d’étranglement dans les flux de trésorerie collectifs et rassemble tous les acteurs concernés – la Premier League, l’EFL, le PFA, etc. – tous sur la même page.

«Ils peuvent alors voir quelle est la réalité – quel est le déficit de trésorerie et d’où le financement potentiel peut provenir. Il doit y avoir une solution à l’échelle de l’industrie, il doit y avoir un changement d’industrie, et ce que cela nous permet de faire est de passer d’une négociation à une coopération le plus tôt possible. »

Certains clubs sont déjà parvenus à un accord avec les joueurs sur un report de salaire ou ont discuté de la possibilité de baisses de salaire, et Palios affirme que ces clubs étaient bien en droit de le faire.

“Certains clubs sont sortis pour fixer des reports de salaire et des congés, et c’est tout à fait légitime, mais ce que nous essayons de faire est de rassembler tout cela et d’obtenir une réponse à l’échelle de l’industrie pour le plus grand bien à long terme.”