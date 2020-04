L’EFL établit un plan de 56 jours pour terminer la saison, PL pourrait-il emboîter le pas?

La Ligue anglaise de football a présenté des plans provisoires pour achever la saison 2019-2020 sur une période d’environ 56 jours au cours de l’été, y compris les matches de barrage.

Une lettre du président de l’EFL, Rick Parry, à ses clubs membres les conseille de se préparer pour un retour à l’activité de formation au plus tard le 16 mai, le pays restant en lock-out en raison de la pandémie de Coronavirus.

Parry a déclaré que «l’hypothèse de travail» était que les matchs restants de la saison 2019-20 se joueraient à huis clos. La perte de revenus de la journée a durement touché les clubs de l’EFL, et la semaine dernière, la Premier League a avancé des fonds totalisant £ 125 millions à l’EFL et à la Ligue nationale pour aider les clubs en difficulté financière.

Cependant, l’EFL a déclaré dans sa lettre qu’elle retiendrait l’argent pour le moment, en attendant le résultat de pourparlers séparés entre les clubs et l’Association des footballeurs professionnels concernant les reports et les réductions de salaire des joueurs.

Parry a écrit: «Les clubs devraient être avisés de ne recommencer aucune activité d’entraînement avec les joueurs avant le 16 mai au plus tôt.

«Chaque fois que la décision est prise de reprendre en toute sécurité, nous estimons actuellement que la ligue aura besoin d’environ 56 jours pour terminer les matches en suspens de la saison (y compris les matches de barrage) et nous nous engageons à faire en sorte que les clubs reçoivent un avis approprié. période pour vous assurer que vous êtes en mesure de vous préparer sur le plan opérationnel étant donné l’ampleur et l’impact des reports en place.

«La manière et le moment du retour (y compris la formation) sont clairement sujets à changement et toute décision sera prise en collaboration avec le gouvernement et les autorités sanitaires compétentes. De toute évidence, nous sommes en mesure de prolonger la campagne 2019-2020, mais nous continuons d’espérer une conclusion dans les mois d’été. »

Parry a déclaré que la raison de la retenue de l’avance de trésorerie de la Premier League – qui, entre l’EFL et la Ligue nationale, représentait un total de 125 millions de livres sterling – était d’attendre le résultat des négociations sur les reports et les réductions de salaire des joueurs, avec l’argent de la La Premier League devrait couvrir les coûts 2020-2021.

“En ce qui concerne la décision de la Premier League d’avancer 125 millions de livres sterling à la fois à l’EFL et à la Ligue nationale, le conseil d’administration de l’EFL a pris la décision de suspendre le transfert des fonds avancés tandis que des éclaircissements supplémentaires sont recherchés sur d’autres questions financières, en particulier en ce qui concerne le salaire des joueurs.

“Trouver une solution pour la paie d’avril doit être la priorité à l’heure actuelle, mais, naturellement, notre objectif est de clarifier les clubs à des fins de planification au-delà le plus rapidement possible.”

