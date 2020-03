Lega Pro: “La Serie C est le territoire, l’Italie, les traditions, la passion. Meilleurs voeux pour Mina!”

Parmi les plus grands artistes de l’histoire de la musique italienne, il y a certainement Mina, qui a aujourd’hui 80 ans. Une date dont la Lega Pro, via Twitter, a voulu se souvenir, pour une raison particulière.

Tel est le message: “La Serie C est le territoire, l’Italie, les traditions, la passion.

Tout comme les chansons de Mina Mazzini, qui a uni les générations et la fierté italienne.

Avec nous tous, joyeux anniversaire Mina “.

– Officiel Lega Pro (@LegaProOfficial) 25 mars 2020