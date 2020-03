Lega Pro, le comité Covid-19 est né: travailler sur des solutions pour le pays et la communauté

Faire face à l’urgence économique et sociale liée au Coronavirus, estimer l’impact qu’il aura sur le football de Serie C et dans la société et atténuer les risques: tels sont les objectifs du Covid-19 Crisis Committee, unité permanente composée de Lega Pro, le première expérience de ce type dans le panorama du football italien et international.

Le coronavirus pourrait entraîner des dégâts économiques et sociaux sur le football de Serie C pour quelques millions d’euros ou plusieurs dizaines dans le scénario le plus dramatique. C’est un secteur qui concerne un public d’environ 3 000 personnes comprenant des joueurs, des managers et du personnel des 60 clubs sportifs et qui joue un rôle social sur le territoire et sur la communauté.

Le comité de crise de Covid-19 est composé de professionnels Lega Pro, de consultants externes et bénéficie du soutien de PwC TLS, un leader international dans le domaine du conseil.

“Ce comité ne veut pas jouer en défense, et se contente de quantifier les dégâts produits par le coronavirus, mais entend identifier des solutions possibles pour surmonter la crise”, déclare le président de la Lega Pro Francesco Ghirelli. Si le football de Serie C s’arrête, il ne s’arrête pas une industrie mais un mouvement à fonction sociale. Nous travaillons sur des solutions système concrètes, utiles non seulement pour le monde du football mais surtout pour le pays et les communautés dans lesquelles les clubs sont implantés. “

Économique et social: travaille à quantifier les dommages économiques et sociaux du virus et à définir des actions pour les atténuer.

Règles: se concentre sur les actions de réduction des risques à proposer au gouvernement et aux institutions publiques et privées, à commencer par le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora.

Règlements: travaille à la reformulation du règlement de la saison 20/21 visant à maîtriser les coûts, dans le but de garantir la pérennité économique et financière des clubs. Droit du travail: se concentre sur l’impact de la crise dans la gestion des relations de travail.