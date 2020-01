Lega Pro rencontre le Ministère des Politiques de la Jeunesse, entre étude d’impact et synergies possibles

ROME. la Lega Pro regarde avec optimisme vers l’avenir, en attendant présentation de l’étude d’impact à Rome, le 28 janvier suivant, le sommet du Série C rencontrer le Ministère des politiques de la jeunesse et des sports.

REGARDER VERS L’AVENIR

Une réunion s’est tenue ce matin dans la capitale avec le chef de cabinet Giovanni Panebianco et le chef de cabinet adjoint Marco Salzano, pour la Lega Pro le président Francesco Ghirelli et le secrétaire général Emanuele Paolucci étaient présents. Pendant plus d’une heure, les parties ont discuté pour esquisser les synergies futures possibles et entame un tableau de comparaison constructif. En marge de cette rencontre, l’étude d’impact que La Lega Pro présentera le 28 janvier à Rome a également été évoquée, en présence du ministre Vincenzo Spadafora, et la mission que les 60 clubs mènent dans un cadre sportif, économique et social sur le territoire.