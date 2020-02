Lega Serie A, De Siervo: “Lutte contre le piratage, plus de 200 clients signalés pour la première fois”

Luigi De Siervo, PDG de la Ligue de Serie A, commente le fonctionnement de la Guardia di Finanza contre le piratage, qui a dénoncé pour la première fois plus de 200 clients: “Heureusement, nous vivons dans un pays civilisé, où paient ceux qui font une erreur. Félicitations à la Garde des finances et de l’autorité judiciaire pour le grand résultat obtenu avec cette opération Pendant des mois, la Lega Serie A a déclaré la guerre au piratage, car il s’agit d’un phénomène criminel souvent alimenté par des utilisateurs inconscients du crime qu’ils commettent et des graves conséquences auxquelles ils sont confrontés. Aujourd’hui, pour la première fois, plus de deux cents consommateurs finaux ont été dénoncés, ce fait représente un tournant historique dans la lutte contre ce fléau, pour protéger tous les clubs et supporters qui s’abonnent honnêtement pour suivre les matchs de notre championnat “.