Lega Serie A demain vidéoconférence sur l’urgence Covid-19. Message aux clubs

ROME. Hier, la communication officielle sur le site institutionnel de la Ligue Serie Ala réunion extraordinaire de demain pour analyser la meilleure façon de faire face à l’urgence Covid-19.

ARRÊTER LES ENTRAÎNEMENTS ET PLUS …

«Les joueurs restent à leur domicile en contact étroit avec le personnel de santé, évitant les retours dans les résidences et les contacts sociaux pas strictement nécessaires. – a déclaré la Ligue – Il est fortement recommandé, pour les entreprises non impliquées dans les coupes européennes, la suspension de l’entraînement pendant 7 jours, sauf indication contraire “.

L’ASSEMBLÉE REPORTE, ATTENDRE LA FIFA ET L’UEFA

Désormais, un geste de grande responsabilité et de sensibilité est attendu de la FIFA et de l’UEFA, la santé publique doit être protégée malgré les besoins économiques et sportifs incontestables. La Lega Serie A précise également à cet égard: “Vous devez rester chez vous en contact étroit avec le personnel de santé, en évitant les retours dans les résidences et les contacts sociaux qui ne sont pas strictement nécessaires”. Enfin, la réunion initialement convoquée pour le 12 mars a été reportée et aura lieu demain à 15 heures par visioconférence.