L’égalité est à la mode dans les grandes ligues européennes

La tendance dans le football européen est celle de la lutte pour deux équipes ou plus pour le championnat de la ligue. Dans quatre des six grandes ligues européennes, il y a une lutte pour le trophée et il y a une courte séparation des points entre le leader de la catégorie et ses poursuivants immédiats.

17/02/2020

Agir à 16:28

CET

Antonio Tuachi

En espagnol LaLiga Real Madrid est le leader, après le pneu crevé à domicile contre Celta et la victoire de Barcelone contre Getafe au Camp Nou, a réduit la distance entre eux, passant de trois points à un.

Barcelone a un calendrier, a priori, compliqué. LVous de Setién devez visiter Sánchez Pizjuán, Santiago Bernabéu et le stade de la céramique. Ils doivent également jouer à domicile contre l’Atlético de Madrid et le derby contre l’Espanyol.

Le Real Madrid a déjà visité les domaines de ses six poursuivants immédiats (Barcelone, Getafe, l’Atlético de Madrid, Séville, Villarreal et Valence). Ils doivent jouer contre la Real Sociedad, son bourreau à Copa del Rey, loin de la maison en plus de jouer à San Mamés et Benito Villamarín.

En Bundesliga, il y a un combat majeur, il y a cinq équipes qui pourraient se qualifier pour le titre. Le Bayern est en tête du classement avec 46 points, suivi du Red Bull Leipzig avec 45 points. Le Borussia Dortmund en ajoute 42, tout comme M’Gladbach. Comme le dernier poursuivant est le Leverkusen avec 40.

L’irrégularité du Bayern cette campagne crée des opportunités pour les équipes ayant un potentiel en Bundesliga de sauter à la recherche d’attaquer un championnat qui a été rouge pendant les 7 dernières saisons. La dernière équipe qui a arraché la ligue allemande était le Borussia Dortmund en 2011/2012.

La série A est très contestée cette campagne, La Juventus n’était pas dans une telle situation depuis de nombreuses années. Sarri est leader après que les équipes qui le poursuivent se font face. La Lazio occupe la deuxième place avec un point de moins que le Turinois et l’Inter Conte est troisième avec trois points de moins que le premier classé.

La Juventus est proclamée championne depuis la saison 2011/2012 en accumulant 8 titres consécutifs de Serie A. Les bianconeros doivent jouer contre l’Inter et la Lazio mais les deux fois, ils joueront le rôle de locaux. Ces duels directs peuvent décider du champion italien.

Aux Pays-Bas, la course au titre est menée par l’Ajax. L’AZ Alkmaar était deuxième à trois points du set de Van de Beek mais sa défaite contre Twente (2-0) l’a éloigné des premières places en établissant une distance de six points.

LIGUES PRESQUE DÉCIDÉES

Tous les championnats ne sont pas joués. En Premier League, Liverpool est le leader absolu et beaucoup de choses devraient être tordues à celles de Klopp pour ne pas lever la ligue tant convoitée à la fin de la saison. Ils prennent 25 points à Manchester City C’est la seconde.

En Ligue 1, le net dominateur est le Paris Saint-Germain. Tuchel a 62 points et son poursuivant immédiat est le Marseille qui a 52 points. Bien que ceux d’André Villas-Boas connaissent une saison magnifique ils ne sont pas proches d’un PSG qui domine en France d’une main de fer.