Leganés accepte une réduction de salaire avec son personnel si la Liga ne se termine pas

CD Leganés a annoncé ce dimanche l’accord avec les joueurs et le personnel d’entraîneurs de sa première équipe pour une “réduction de 16% de leur salaire annuel” uniquement dans le cas où la Liga Santander ne pourrait pas être résiliée, en raison de la pandémie de coronavirus.

26/04/2020 à 19:04

CEST

PRESSE EUROPE

L’ensemble de concombres a publié une lettre de son président, Victoria Pavon, dans lequel il a annoncé diverses décisions. “Compte tenu de la situation exceptionnelle que connaît le club, un accord a été conclu avec nos joueurs et nos entraîneurs qui les affecterait s’ils ne pouvaient pas terminer la compétition avec une réduction de 16% de leur salaire annuel pour la saison 19/20 En attendant, il n’y aurait pas de déduction si elle devait se terminer “, annonce-t-il.

En outre, Pavón Il traite d’un autre problème brûlant face à la crise du COVID-19 et de la possibilité de concurrencer au-delà du 30 juin, date de fin des contrats. “Tous les joueurs et les entraîneurs ont montré leur accord et leur volonté de prolonger leur lien avec le club au-delà du 30 juin, quelle que soit la date de fin de la saison 19/20. Pour cela, je tiens également à remercier la solidarité et la volonté de nos footballeurs et de nos entraîneurs pour parvenir à cet accord “, dit-il.

“Je voudrais également remercier l’engagement et la bonne volonté de notre filiale avec laquelle un accord a également été conclu pour réduire leurs salaires; et me souvenir des plus d’un millier de garçons et de filles de notre école et académie de jeunes ainsi que de notre équipe. authentique, je vous envoie un gros câlin et j’espère vous voir bientôt pratiquer le sport que vous aimez le plus “, ajoute-t-il.

Le président de la «Lega» Annonce que le reste des employés du club “ne bénéficiera d’aucune réduction de salaire et facturera normalement ces mois-ci”. “A nos abonnés, dites-leur que le club travaille déjà sur la meilleure formule pour pouvoir compenser, si nécessaire, pour les matchs qu’ils ne peuvent pas apprécier à Butarque lors de la saison 19/20”, dit-il.

Pavón regrette le moment “si tragique” que traverse le monde entier et envoie surtout ses encouragements à la “famille Pepino”, tout en remerciant leur travail et leur dévouement à ceux qui combattent la pandémie en première ligne.