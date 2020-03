Leganés donne l’exemple contre Covid-19

Ils ont ouvert un compte pour aider l’hôpital de la ville, l’un des plus touchés par cette crise.

Pour quelque chose que Leganés est l’une des équipes les plus aimées de la Ligue, ce type d’initiatives de solidarité vaut son pesant d’or avec ce qui se passe dans le pays et plus précisément à Madrid.

ANLEGANÉS AVEC L’OCHOA SÉVÈRE I Le C.D. Leganés, en collaboration avec @AytoLeganes, permet à un compte d’aider Severo Ochoa.

Plus d’infos➡ https://t.co/AIUEGDswGm pic.twitter.com/8WcAq5ZgQ7

– C.D. Leganés (@CDLeganes) 25 mars 2020

Le club a ouvert un compte bancaire pour tous ceux qui le peuvent, pour apporter leur grain de sable afin d’aider l’hôpital Severo Ochoa. Avec une injection initiale de 200 000 euros, la Lega a fait le premier grand pas, espérons que bien d’autres suivront.