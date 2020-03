Leicester annonce des pertes avant impôt malgré l’augmentation du chiffre d’affaires

Date de publication: Mardi 3 mars 2020 8h52

Leicester a enregistré une perte avant impôts de 20,2 millions de livres sterling pour l’année se terminant le 31 mai 2019, a annoncé la Premier League.

Une augmentation du chiffre d’affaires à 178,4 millions de livres sterling (contre 158,9 millions de livres sterling en 2018) est principalement due aux revenus commerciaux qui ont plus que doublé, passant de 14,2 millions de livres sterling à 29,9 millions de livres sterling.

Cependant, l’investissement dans les joueurs et le recrutement de personnel clé comme le manager Brendan Rodgers, couplé à des “investissements importants” dans le nouveau terrain d’entraînement du club et aux coûts liés à la planification de l’extension du stade King Power ont entraîné la perte globale avant impôt.

La directrice générale du club, Susan Whelan, a déclaré: «Dix ans après le rachat de King Power en 2010, Leicester City se trouve dans une position de force à partir de laquelle nous pouvons tous progresser en toute sécurité avec confiance et ambition.

«Pendant ce temps, les supporters du club ont fait confiance à la stratégie d’investissement à long terme de King Power et nous visons à continuer de récompenser cette foi par des progrès, une croissance et un succès sur le terrain et en dehors.

«Nous restons un club d’une ambition féroce: nous nous efforçons de progresser chaque saison; nous donner toutes les chances de concourir de manière plus cohérente au niveau élite du jeu; donner des expériences incroyables à nos fans dans le stade et dans le monde; et rendre notre communauté fière de son club de football.

«C’est la raison pour laquelle chaque centime de revenus généré au cours de ces 10 années sous la propriété de King Power a été réinvesti dans le club.

“Je suis ravi d’assurer à nos supporters que, malgré les progrès considérables qui ont été réalisés au cours des 10 dernières années, nous sommes convaincus que le meilleur reste à venir.”