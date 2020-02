Leicester cherche à signer gratuitement l’ancien objectif de 4 millions de livres sterling de Rodgers cet été – HITC

Brendan Rodgers aurait voulu que le flyer d’Olympiakos Omar Elabdellaoui au Celtic – puisse-t-il enfin travailler ensemble en Premier League avec Leicester City?

Leicester City aura un éclaireur lors de l’affrontement de Ligue Europa jeudi entre Olympiakos et Arsenal, selon Fos Online, avec Omar Elabdellaoui l’objet de leurs affections.

Un ancien arrière droit de Manchester City et de Hull a été lié à un retour en Premier League à plusieurs reprises au fil des ans et, avec le mercato d’été pas trop loin, l’international norvégien a fait un retour dans les colonnes des potins.

Selon des rapports sur le continent, Leicester de haut vol est de grands admirateurs d’Elabdellaoui. Ils enverront des éclaireurs en Grèce afin de voir comment il se comporte contre l’opposition de Premier League sous la forme de l’Arsenal de Mikel Arteta.

Le joueur de 28 ans a connu une belle saison à Olympiakos et il est l’incarnation de l’arrière moderne, tout aussi confortable à défendre en tête-à-tête alors qu’il vole vers l’avant pour fournir un soutien en attaque.

C’est ce style de cape et d’épée qui plaira à Brendan Rodgers, dont l’équipe de Leicester compte tellement sur ses larges joueurs dans le dernier tiers. Cela en dit long sur le fait que, lors des récents affrontements contre les Loups et Aston Villa, les Renards avaient l’air brutaux et à court d’idées face aux défenses de cinq hommes qui ont restreint l’espace sur les flancs pour que Ben Chilwell et Ricardo Pereira fassent des ravages.

Rodgers souhaitait amener Elabdellaoui au Celtic en janvier 2019 avec le Scottish Sun reliant The Hoops avec un commutateur de 4 millions de livres sterling.

Il semble que le tacticien irlandais ait conservé son admiration pour un as scandinave, Elabdellaoui devant devenir agent libre en juillet.

