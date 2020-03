Leicester est plus: la marée a-t-elle finalement tourné pour les Foxes?

Date de publication: Mercredi 4 mars 2020 10:37

Leicester montre que Liverpool n’est pas la seule équipe à avoir été victime de son propre succès.

Brendan Rodgers est à la fois le meilleur et le pire manager. Cela n’a jamais dépendu d’un changement d’approche ou de tactique, mais d’un changement de circonstances et de situation.

Un bras autour de l’épaule. Une référence au «caractère exceptionnel». Un air général, pas nécessairement de supériorité, mais de quelqu’un qui a au moins trois citations différentes de Comment gagner des amis et influencer les gens encadrés et signés par lui-même, accroché autour de sa maison à côté de divers autoportraits. Cela peut être la première ou la dernière chose dont un joueur a besoin.

Pour une équipe en forme, il est une sorte de force vitale: un stimulus qui capte et émet une énergie positive constante. Il est fascinant de les voir se nourrir de lui, et lui prospérer simultanément.

Mais cette relation symbiotique peut devenir contre-productive. Une équipe qui joue mal a besoin de quelque chose de différent, quelque chose de plus frappant. Rodgers pourrait changer ses habitudes dans les coulisses et à l’entraînement, mais la détermination du public à orner chaque nuage sombre avec un développement de stymies à doublure argentée.

Une chose qu’il sait, c’est comment capitaliser sur un stock maximisé. Un peu plus de quinze jours après la fin de la saison de Premier League 2013/14, Rodgers a signé une prolongation de contrat de trois ans. Il a été limogé dans les 18 mois.

Apropos de rien, Leicester était deuxième début décembre, après avoir remporté 11 matchs, marqué 35 buts et encaissé neuf. Ils avaient trois points d’avance sur Manchester City et 12 points d’avance sur les Wolves, cinquièmes.

Puis Rodgers a été récompensé par un nouveau contrat. Les Foxes ont récolté autant de points que Crystal Palace depuis, remportant quatre des 13 matches de championnat et marquant autant qu’ils en ont concédé (19 chacun). L’écart au cinquième a été heureusement réduit à seulement huit points.

Et, vraiment, aucun d’entre nous ne peut prétendre ne pas s’être laissé aller après quelques mois joyeux de relation.

Alors que Leicester s’apprêtait à accueillir Birmingham mercredi, il s’agissait d’un mariage auparavant joyeux qui n’a que récemment attiré de loin des regards envieux. Le fait que cela soit devenu si légèrement aigre pour certains ne faisait que souligner que ce n’était pas seulement Liverpool qui était devenu victimes de leur propre succès.

Une série de cinq matchs sans victoire ne peut évidemment pas être décrite autrement que décevante. Ni une séquence de trois matchs sans but, une défense étrangement poreuse, un milieu de terrain inefficace, une attaque isolée et aucun schéma de jeu perceptible. Les absences de Wilfred Ndidi et Jamie Vardy ont manifestement fracturé quelque chose qui était autrefois sain et à convoiter.

Mais même alors que les Foxes travaillaient contre leurs cousins ​​des Midlands, il valait la peine de se souvenir du chemin parcouru par Leicester. Le premier anniversaire du limogeage de Claude Puel vient à peine de se terminer et ils sont troisièmes de Premier League, ont été battus en demi-finale de coupe et, grâce à un en-tête de feu Ricardo Pereira, sont dans les quartiers de l’autre.

La première mi-temps n’a pas été assez bonne. Quatre tirs sans cible et presque les trois quarts de la possession étaient la domination stérile de Rodgers dans excelsis. Mais l’amélioration après la mi-temps était perceptible. Les passes étaient plus nettes, les runs étaient plus ciblés. Il y avait une synergie qui faisait défaut depuis si longtemps; où 11 joueurs aléatoires se tenaient une fois, une équipe a lentement émergé.

Ils devaient être patients face à une équipe contre-attaquante et résolument défensive sur une séquence de 13 matchs sans défaite. Ils devaient croire qu’ils trouveraient un moyen, même s’il se présentait inexplicablement grâce à la botte gauche de Marc Albrighton et à la tête de l’arrière droit. Ils devaient persévérer, surmonter.

Cela pourrait être dénué de sens, mais cela pourrait également relancer une saison qui, à l’inverse, serait considérée comme phénoménale. Si Leicester avait commencé lentement mais avait éclaté après Noël pour s’asseoir en troisième position, les perspectives seraient totalement positives.

Leur seul échec a été de répondre à de nouvelles attentes après avoir dépassé de loin les attentes initiales. En vérité, ils n’ont jamais été aussi bons que battre Southampton 9-0, ni aussi mauvais que ces derniers mois l’ont suggéré.

Une régression vers la moyenne était toujours probable. Et la perspective montre que cela signifie être une équipe talentueuse, bien équilibrée mais imparfaite, entraînée par un manager parfait ou polarisant. Rodgers sera de nouveau dans son élément si la marée s’est retournée vers l’Europe. Ne lui donnez tout simplement pas un nouveau contrat.

