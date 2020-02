Leicester et Chelsea ont joué dans un match nul intense en Premier »

Samedi 01 février 2020

Un grand match a commencé la 25e journée de Premier League, alors que deux des meilleures équipes de cette saison en Angleterre ont organisé un match nul 2-2 divertissant. Chelsea a pris les devants sur le compte mais Leicester City a su réagir à temps.

Dans le stade King Power de la ville de Leicester, un duel divertissant a opposé des équipes se battant pour la zone haute de la Premier League, car au début du 25e jour, les propriétaires ont reçu Chelsea, terminant 2-2 .

Le match a été marqué par le niveau égal entre les deux équipes, qui restent en troisième et quatrième position de la ligue anglaise. Cela signifie qu’au cours de la première étape, ils n’ont pas été blessés.

Mais en plus les élèves de Frank Lampard ont rapidement ouvert le compte à 46 ′ par le biais du centre allemand Antonio Rüdiger.

Ce coup a réveillé les «renards», puisqu’à 54 ′ ils ont égalé le compte via Harvey Barnes et plus tard à 64 ′ Benjamin Chilwell a tourné le score.

Alors que l’inspirant Rüdiger a personnellement pris en charge la sauvegarde de la tâche pour les «Bleus», cela parce qu’à 71 ′ il a marqué à la fois le tirage au sort et son double.

Avec ce résultat Leicester City continue en troisième position en ajoutant 49 points et Chelsea suit de près au quatrième emplacement avec 41 unités.