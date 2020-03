Leicester n’a pas pardonné et a battu Aston Villa à la maison »

Lundi 09 mars 2020

Sans aucun appel, Leicester City a battu Aston Villa 4-0 à la date 29 de la Premier League. Les «renards» ont inspiré Harvey Barnes et Jamie Vardy, qui ont marqué chacun un doublé contre les «méchants» en condition locale.

L’équipe de Leicester City a battu Aston Villa confortablement 4-0 lors de la 29e journée de Premier League. L’équipe dirigée par Brendan Rodgers n’a eu aucun problème majeur à vaincre un pauvre visiteur.

La première mi-temps a consisté en beaucoup de vitesse et de rythme de la part des deux équipes, mais sans grandes occasions avant le but qui a ouvert le score de la rencontre. À 40 ′, Harvey Barnes a échappé au gardien de but du visiteur, Pepe Reina et a porté le score à 1-0.

Aston Villa n’a pas réussi à modifier la route avant la pause et à la mi-temps, les «renards» ont gagné un peu en faveur.

En complément, dans les 60 ′, le juge de l’assemblée a inculpé un criminel pour une main présumée de Tyrone Mings, qui malgré son examen parce que la balle a touché l’épaule, a été considérée comme une infraction. À 62 ′, Jamie Vardy a marqué le deuxième but de son équipe.

Cependant, l’équipe dirigée par Brendan Rodgers n’a pas levé le pied de l’accélérateur et à travers le même Vardy a condamné le match. En 79, l’attaquant local a commandé un comptoir avec Barnes, et après un rebond dans la zone, l’attaquant a tremblé avec un fouet qui a laissé Reina sans options.

Aston Villa, très exposée en défense, a subi la clôture de la victoire avec un autre doublé. Barnes dans le 85 ′ a reçu un centre sous Marc Albrighton et a condamné la finale 4-0.

Avec ce résultat, l’équipe de Leicester était en troisième position avec 53 unités et fera face à Watford lors d’une prochaine visite. De leur côté, les «lions» de la ville d’Aston, avant-dernier lieu avec 25 points, recevront Chelsea lors de leur prochaine rencontre.

