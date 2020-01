Leicester, Rodgers gèle Manchester Utd: «Il restera ici, en janvier et au-delà» | marché

la Leicester Blocs de James Maddison, rêve de Manchester United. Ce sont les mots de Brendan RodgersManager des Foxes lors de la conférence de presse: “Il n’est pas nécessaire de vendre. James est un joueur très talentueux et il sera ici en janvier et au-delà. C’est un joueur que nous voulons voir ici et que nous souhaitons pouvoir nous aider dans les années à venir. James parle à ses agents, ces choses prennent du temps. ”