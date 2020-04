Leicester voudrait que le boss du joueur de Derby ait été qualifié de “meilleur de la ligue” – HITC

Leicester City est liée à Hasan Ali Kaldirim.

Selon un rapport paru dans Hurriyet, Leicester City est désireux de déménager pour l’arrière gauche de Fenerbahce Hasan Ali Kaldirim.

L’international turc est en rupture de contrat cet été.

Les Foxes pourraient potentiellement conclure une bonne affaire, le joueur de 30 ans jouant plus de 150 matchs avec Fenerbahce tout en représentant la Turquie à 30 reprises.

Peu d’Angleterre auront entendu parler de Kaldirim.

L’arrière gauche, cependant, a un supporter chez les rivaux des East Midlands de Leicester, Derby County, dans le manager des Rams Phillip Cocu.

Le Néerlandais était en charge à Fenerbahce avant son transfert aux Rams, et il a une fois fermement défendu Kaldirim contre certains critiques des médias.

«Je ne comprends pas pourquoi Hasan Ali Kaldirim est constamment critiqué dans les médias. Il est le meilleur arrière gauche de Turquie », a déclaré Cocu à Kralspor en 2018.

Kaldirim est capable de jouer à l’arrière gauche ou comme ailier.

Il a déjà été lié à un transfert en Premier League. La BBC a affirmé qu’il souhaitait un déménagement au milieu de l’intérêt de West Ham United.

Leicester pourrait voir sa fente arrière gauche comme un secteur à renforcer cet été.

Ben Chilwell est actuellement une star régulière de la première équipe, mais l’international anglais est lié à un déplacement vers les quatre principaux rivaux de Chelsea (Goal).

La suspension de Covid-19 signifie qu’aucun match de football n’a lieu au Royaume-Uni. Cependant, cela n’a pas empêché les équipes de regarder vers la fenêtre de transfert d’été.

