Leicester vs Manchester City LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 27 Premier League 2019-2020

Un grand match nous attend ce samedi 22 février le 27ème jour de la Premier League 2019-2020, quand il Leicester Cherchez à profiter de leur statut local pour montrer qu’ils doivent rivaliser avec les meilleurs, ils devront recevoir un Manchester City qui sortira pour imposer sa hiérarchie dans sa visite à Stade King Power.

Siège: King Power Stadium, Leicester City, anglais

Heure: 17h30 depuis le Royaume-Uni. 11h30 du Mexique et d’Amérique centrale. 12h30 de Colombie, Equateur, Panama et Pérou. 14h30 d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. 9 h 30 PT / 12 h 30 HE aux États-Unis.

Chaîne: SKY Sports en Angleterre, au Mexique et en Amérique centrale. ESPN en Amérique du Sud. Telemundo aux États-Unis.

L’image de Leicester Il a réalisé une belle campagne de combats aux premières places de la table en rêvant de revenir en Ligue des champions. Après 26 jours, ils ajoutent 15 victoires, 5 nuls et ont été battus 6 fois.

Les Renards ils viennent d’une cravate douce-amère le jour dernier quand ils ont rendu visite aux loups dans un duel fermé où ils ont subi l’expulsion de Hamza Choudhury à 76 pour un 0-0 final.

De son côté, le Manchester City Il a accompli un bon tournoi en se battant pour le plus haut, mais ils savent que le titre est devenu incontrôlable. Après 26 jours, ils ajoutent 17 victoires, 3 nuls et ont été battus 6 fois.

Les Citoyens ils avaient une activité en milieu de semaine dans un duel en cours qu’ils avaient reçu West Ham en réussissant à les battre 2-0 avec des annotations de Rodrigo Hernández et Kevin De Bruyne.

Les deux Leicester comme lui Manchester City Ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de faire un pas dans la lutte pour égaliser les premières places; dans le tableau général, nous trouvons la Renards en troisième position avec 50 points, tandis que le Citoyens sont des subliders avec 54 unités dans ce Premier League. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Leicester vs Manchester City.

