Leigh Griffiths de Celtic aime le partenariat à Celtic Park – HITC

Leigh Griffiths fait l’éloge du partenariat entre lui-même et son compatriote attaquant celtique Odsonne Edouard.

Le leader du Celtic, Leigh Griffiths, adore le partenariat réussi entre lui et Odsonne Edouard, l’Ecossais marquant cinq buts en seulement six matches de Premiership cette saison.

Travailler avec le Français dans un partenariat est certainement une décision intelligente de Griffiths, car essayer de rivaliser avec un attaquant qui a marqué 10 buts lors de ses 10 derniers matchs serait un combat très difficile.

En parlant sur le site Celtic, l’homme de 29 ans a déclaré: «Odsonne et moi nous nourrissons l’un de l’autre. Il aime faire court et j’aime aller jouer sur l’épaule du dernier défenseur. Notre partenariat a très bien fonctionné et cela peut durer longtemps pour nous deux. »

Les deux hommes ont disputé le match nul 4-0 contre Motherwell, le Français ouvrant le score et en obtenant deux dans ce match – Griffiths marquant également à la 51e minute.

Edouard est actuellement le meilleur buteur de la ligue avec 20 matches en 22 matches, un bilan très impressionnant dont seul Jermain Defoe est proche cette saison – marquant 13 des 19 matches des Rangers.

Le prochain match du Celtic est contre le Clyde FC dans la Scottish League Cup, qui pourrait être une saison ouverte pour Griffiths et Edouard s’ils figuraient dans le match de demain – car ils sont déjà si dominants contre les équipes de Premiership et encore moins contre une équipe écossaise de League One.

Mais vous vous attendez à ce que Neil Lennon fasse quelques changements contre une telle opposition, car cela ne vaut pas la peine de risquer le meilleur buteur de la ligue dans un match de coupe potentiellement physique.

Dans d’autres nouvelles, un expert de Talksport pense que Liverpool sera intéressé par un joueur de Manchester United évalué à 150 millions de livres sterling