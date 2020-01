Leipzig s’est réuni contre l’Union Berlin et reste leader en Bundesliga »Pressfootball

Samedi 18 janvier 2020

Au retour de la compétition allemande après la pause de l’hiver européen, le RB Leipzig a largement dépassé l’Union Berlin dans le Red Bull Arena. La victoire 3-1 a permis aux «taureaux rouges» de conserver la tête du classement et d’échapper à cinq points de la deuxième place.

Le 18e jour de Bundesliga, le RB Leipzig a montré son meilleur visage et a atteint le sommet de la table. Malgré un début de défaite précoce, les Rojos Red Bulls ont dépassé l’Union Berlin 3-1 avec une belle performance de Timo Werner, qui a contribué avec un doublé pour la victoire de son équipe.

Au premier semestre, l’incertitude s’est installée dans la Red Bull Arena lorsque Marius Bulter a placé l’équipe dans la capitale allemande à 10 minutes. L’attaquant a profité du fait que la défense de Leipzig était bien avancée et après un bon jeu de Sebastian Andersson, il a placé le ballon à côté du but défendu par Peter Gulácsi.

La première fraction s’est terminée avec l’avantage de la visite, malgré les tentatives de Leipzig pour égaliser le match. Les locaux ont clairement dominé la majeure partie de l’engagement et le résultat de ce bon match a atteint 51 ′. Timo Werner a profité d’un rebond et a marqué avec une formidable reprise de volée du croissant, dans un superbe but.

Les autres buts du match ont atteint 57 ′ et 83 ′. Marcel Sabitzer a gagné un ballon dans la surface après un corner et n’a pas pardonné au gardien polonais Rafal Gikiewicz. Enfin, Werner a signé son double avec un droit puissant après un centre Sabitzer que la défense de l’Union Berlin n’a pas pu dégager.

Avec ce résultat, Leipzig s’est hissé au sommet de la Bundesliga avec 40 unités, tandis que l’équipe de la capitale allemande était douzième avec 20 unités et trois matchs consécutifs sans connaître de victoires. Le prochain engagement pour le pointeur sera en tant que visiteur contre l’Eintracht Frankfurt d’ici la date 19, tandis que l’Union Berlin recevra l’Augsburg.

Galerie d’images