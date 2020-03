Leipzig veut donner le dernier coup à Mourinho

Mourinho est toujours déterminé à survivre à sa propre mort dans le football. Le jeu ne l’a jamais approuvé. Il ne restera pas dans l’histoire pour cela. Résultat malade, les Portugais ne peuvent plus s’accrocher à ce qui l’a amené ici. Même les «émissions» d’une conférence de presse ne le sauvent pas. Son livre de style a expiré. D’un projet à l’autre, sautant d’un échec à l’autre, à la recherche de quelque chose qui lui échappa depuis longtemps, trop longtemps maintenant: grandeur et résultats.

10/03/2020 à 07:48

Albert Grace

Mou est arrivé pour diriger le navire «éperon» et pourrait être le premier à descendre. Il n’a rien laissé, pas un héritage minimum. Le Tottenham dérive, sans but, vers sept points des Champions en Premier et avec une nouvelle et brillante transatlantique prête à donner l’astuce finale. Mourinho est à un coup d’échouer à nouveau dans la meilleure compétition continentale. Cela semble être un mensonge, non? L’entraîneur qui a présumé la gagner dans deux équipes différentes ne sait pas ce que c’est de passer du deuxième tour depuis la saison 13/14. Mais c’est Guardiola qui échoue.

Les Portugais, cette fois, ont tout contre. Kane, Son et Bergwijn sont blessés, le Tottenham qui ne démarre ni n’est attendu et le Nagelsmann Leipzig qui a passé sa main sur son visage lors du match aller à Londres. Mourinho a remercié 0-1 qui aurait pu être un vrai désastre. Avec tous ces ingrédients, vous devez combattre le Setúbal, qui aurait autrefois servi à tirer une fausse infériorité et à faire appel à l’épopée. Mais cette équipe ne semble pas avoir le gène gagnant du grand Inter de Milito ou du Madrid de Cristiano Ronaldo.

Tout est contre lui et devant sera un Leipzig qui peut être l’un des couverts de la Ligue des champions. L’équipe Nagelsmann, renforcée par la capitale de Red Bull et l’engagement envers le talent des jeunes, est une équipe non complexe, particulièrement anarchique, qui fonde son jeu sur les transitions et qui peut faire de Tottenham une émeute contre elle.

Et d’autant plus que les «éperons» devraient viser la victoire s’ils veulent passer en quart de finale. Le scénario est idéal pour Leipzig, bien qu’il n’arrive pas précisément au meilleur moment. Les Nagelsmann ont deux matchs nuls consécutifs en Bundesliga qui les ont légèrement déplacés dans la lutte pour le titre. Le Bayern est déjà à cinq points et la Ligue des champions peut être une occasion en or de rêver grand. Pour l’instant, il faudra laisser de côté Tottenham, qui vient avec toutes les victimes et les doutes dans le monde et dans l’un des pires moments de la saison.

Onces possibles:

RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Adams, Sabitzer, Laimer, Angeliño; Nkunku, Werner et Forsberg.

Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Sánchez, Davies; Winks, Dier, Lo Celso; Lamela, Dele Alli et Lucas.