Leizpig n’a aucune offre pour Timo Werner

Timo Werner est à la mode. Il est l’un des attaquants les plus en forme du football européen et cela n’est pas passé inaperçu des principales équipes du continent.. Malgré l’intérêt présumé de plusieurs, Markus Krösche, directeur sportif de l’équipe Teuton, a confirmé à Bild que aucune offre officielle n’est arrivée, et il n’y a eu aucun contact avec quiconque pour l’allemand.

03/04/2020

À 20:47

CET

SPORT.es

Le départ de l’attaquant semble tôt ou tard, mais cela n’inquiète pas Krösche, qui dit que sont “prêts” à résoudre la sortie du bélier de 23 ans. Le contrat international pour l’Allemagne se termine en 2023, mais Il a une clause qui vous permet de signer pour une autre équipe sur le marché d’été pour un prix proche de 60 millions d’euros. Pour Markus, tout ce qui se passe autour de sa silhouette est normal: “Le garçon joue très, très bonne saison et marque très, très souvent”.

Liverpool est l’un des plus intéressés à embaucher Werner. Le joueur est attiré par la possibilité de jouer pour une équipe comme les «rouges» et dans une ligue comme le Premier ministre. Barcelone, l’Atlético ou le Bayern sont d’autres clubs qui ont joué cette saison pour tester une option d’achat.

Le Leizpig a un autre front ouvert. Il s’agit de Lukas Klostermann, qu’ils souhaitent renouveler au-delà de 2021 avant la prochaine célébration de l’Eurocup: “C’est notre objectif. Ce n’est pas un ultimatum, le joueur doit décider par lui-même”, a déclaré Markus Krösche.