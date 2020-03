L’enfant Man Utd qui est passé de la Ligue des champions au chantier

En profondeur

Le 18 mars 2003, Lee Roche est sorti au stade Riazor intimidant du Deportivo La Coruna pour faire ses débuts en Ligue des champions pour Manchester United. Cinq ans plus tard, il installait une isolation de mur creux.

Roche, un arrière droit, a affronté Albert Luque cette nuit-là, et bien que le match ait été un caoutchouc mort – c’était le dernier de la deuxième phase de groupes à partir de laquelle United s’était déjà qualifié – cela semblait être la dernière étape vers la première équipe pour un joueur qui avait fait ses débuts en Premier League trois mois plus tôt.

Cependant, il s’est avéré être remplacé à la mi-temps et ne jouerait plus jamais pour le club, laissant un transfert gratuit quelques mois plus tard.

Il avait gravi les échelons avec Luke Chadwick et John O’Shea, mais avait abandonné la pyramide des ligues, d’abord avec Burnley puis Wrexham après avoir quitté Old Trafford, et en 2007, il avait abandonné la Ligue de football pour ne plus jamais revenir.

“Je n’ai aucun regret”, a déclaré le joueur de 38 ans.

«La seule chose que je voudrais souligner, c’est que j’étais connu à United pour être vraiment calme, alors j’aurais peut-être dû être plus sûr de moi et me mêler davantage aux gars.

«Je serais tout de suite à la maison après l’entraînement pour passer du temps avec mon propre groupe d’amis. Je repense maintenant à des coéquipiers comme John (O’Shea) et Darren Fletcher et je pense que j’aurais dû être plus comme eux et sortir et socialiser.

“Je pense que ça aurait mieux marché avec United.”

Signé Manchester United 1998 Youth Team X6 Lee Roche Ryan Ford David Healy ++ http://t.co/DBrp3dxqsX pic.twitter.com/3K6oozuMvZ

– Articles Footy signés (@signedbyfooty) 1er juin 2015

Roche a peut-être été considéré comme quelque chose d’introverti, mais sur le terrain, il était un défenseur acharné qui était également à la maison à l’arrière droit ou au milieu de terrain.

Fan de United, il a été vu jouer pour son équipe locale par le scout Harry McShane, qui est apparu pour les Reds au début des années 1950.

Entraîné par Nobby Stiles et Brian Kidd, Roche a signé des formulaires d’écolier à l’âge de 16 ans et s’est souvenu de l’atmosphère conviviale de The Cliff, le terrain d’entraînement de United à Salford.

«Tous les joueurs, de la première équipe aux enfants de l’académie, avaient l’habitude de manger dans la même cantine», explique Roche.

«Au début, je me retournais et Roy Keane et Ryan Giggs étaient assis là et je pensais« wow », mais je m’y suis habitué.

«Personne ne méprisait personne d’autre et des gens comme Giggs, David Beckham et les Nevilles étaient passés par le système des jeunes, donc il n’y avait pas d’ego.

«C’était comme faire partie d’une grande famille.»

Débuts unis

Après une saison de prêt à Wrexham en 2000-01, où il a joué tous les matchs aux côtés du fils de Sir Alex Ferguson, Darren, Roche est retourné à United en espérant avoir une chance.

“J’avais faim de football en équipe première, mais j’ai compris que ça allait être difficile avec des défenseurs comme Wes Brown, Ronny Johnsen et Lauren Blanc devant moi”, se souvient-il.

«J’ai eu du mal à ne pas avoir de chance mais, en même temps, je ne voulais pas m’éloigner d’un club comme Manchester United, alors je suis resté pour essayer d’impressionner le manager.»

Il a suffisamment impressionné Ferguson pour pouvoir faire ses débuts en novembre 2001, lors d’un match de troisième tour de la Worthington Cup à Arsenal qui s’est terminé 4-0 en faveur des hôtes.

Le line-up comprenait sept autres diplômés de l’académie.

“Sylvain Wiltord a réussi un triplé et je me souviens que Kanu était une poignée massive – je ne pouvais pas dépasser la taille de ses pieds”, dit Roche.

«À un moment donné, il a passé le ballon au-dessus de ma tête et l’a volé, mais il est allé juste au-dessus de la barre, heureusement, sinon cela aurait été l’un de ces buts qui aurait été montré pour toujours.

«Il n’y a pas eu de sèche-cheveux de Sir Alex par la suite parce qu’il savait que nous avions été contre. J’ai pris ce que j’ai pu de ce jeu et j’ai essayé d’en tirer des leçons. »

C’était une autre année avant que Roche ne joue à nouveau pour United, lorsqu’il a remplacé Blanc à la 69e minute d’une victoire 5-3 contre Newcastle pour faire ses débuts en Premier League.

“C’était incroyable, devant 75 000 fans à Old Trafford”, dit-il.

«J’ai bien fait, mais je me souviens que Sir Alex m’a parlé après parce qu’Alan Shearer m’avait battu au deuxième poteau pour gagner une tête, alors il m’a dit de me lever le premier et de ne pas laisser les attaquants me faire ça.

“Je me souviens avoir été dans un aéroport après ça et quelqu’un m’a demandé un autographe en pensant que j’étais Nicky Butt, alors je l’ai signé!”

Quatre mois plus tard, Roche a fait sa troisième et dernière apparition pour United au Deportivo dans le cadre de leur plus jeune équipe de Champions League.

«Nous nous sommes entraînés dans leur stade la nuit précédente pour nous habituer au terrain et envisager le déroulement du match. Je savais que j’allais commencer à cause de la façon dont le manager nous avait installés.

«Évidemment, c’était fantastique de jouer pour United en Ligue des champions, surtout compte tenu de leur histoire en compétition. Je me souviens avoir fait la queue pour la musique de la Ligue des champions, mais j’étais dans ma propre petite bulle.

«Ce n’est que lorsque j’ai regardé les moments forts que j’ai réalisé à quel point c’était incroyable – cela a valu tout le dur travail.»

• • • •

LIRE: Où sont-ils maintenant? La plus jeune équipe de Man Utd en Ligue des champions

• • • •

Roche s’est aligné dans un dos inconnu de trois aux côtés de Blanc et O’Shea, mais United a été démonté par La Coruna, qui a gagné 2-0, et il a été remplacé par Michael Stewart à la mi-temps.

“J’étais contre (Albert) Luque et je pensais que j’allais bien, mais je n’allais pas sortir et commencer à me disputer avec Sir Alex”, dit-il.

«Giggsy m’a dit de garder le menton levé et que je n’avais rien fait de mal. Sir Alex ne m’a pas dit pourquoi j’avais été remplacé, mais je ne voulais pas trop y penser. “

La vie après United

Après cette expérience, Roche est retourné dans l’équipe de football de réserve, ce qui l’a incité à prendre la décision de quitter United.

“Je ne voyais pas de chemin clair vers la première équipe et j’étais arrivé au stade où je devais jouer au football de compétition chaque semaine”, dit-il.

«Un jour après l’entraînement, Sir Alex est sorti du terrain avec moi et m’a dit que j’allais à Watford, mais je voulais rester dans le nord.

«Stan Ternent voulait m’emmener à Burnley, alors j’ai signé pour eux. Sir Alex a dit que si je partais et prouvais, je pourrais toujours revenir. »

Roche a d’abord eu du mal à s’adapter au style de balle longue de Ternent, mais a rapidement cimenté sa place. Mais ensuite Steve Cotterill a remplacé Ternent et a fait venir Michael Duff pour jouer à l’arrière droit, laissant Roche en disgrâce.

Il a rejoint Wrexham pour la deuxième fois en 2005 mais a souffert de blessures et a été libéré à la fin de la saison 2006-2007.

À ce moment-là, à seulement 27 ans, il avait perdu sa faim et son intérêt pour le football.

“Je rentrais à la maison et je ne voulais même pas regarder le football à la télévision”, explique Roche, qui a été sélectionné pour l’Angleterre chez les moins de 18 ans et les moins de 21 ans.

«Je suis allé au Royal Antwerp où Warren Joyce, qui m’avait entraîné à United, était le manager.

«Je me suis entraîné avec l’équipe pendant deux semaines, mais le gars que je devais remplacer n’a pas quitté le club, donc le mouvement ne s’est jamais concrétisé.

«Dave Pace de Droylsden a pris contact, j’ai donc passé quelques années là-bas.»

Après avoir abandonné le football à temps plein, le PFA a aidé Roche à se recycler pour une vie hors du jeu. Il travaille maintenant à temps plein comme plombier, possède une entreprise d’enlèvement de murs creux et coache également les moins de 11 ans de Bury.

Don Goodman et Lee Roche discutent de la transition de Lee vers la plomberie lors de l’atelier Making The Transition de PFA.

Suivez #LifeAfterFootball pour des mises à jour en direct tout au long de la journée @Derek_Redmond pic.twitter.com/BTzY0FpSS5

– PFA | Association des footballeurs professionnels (@PFA) 10 juin 2019

«J’ai eu quelques collègues de travail sur les chantiers de construction pour me poser des questions sur United et comment je me suis retrouvé ici», dit le père de deux enfants.

«Ça peut devenir assez fatigant, donc je ne crie pas que j’ai joué pour United. Je pense que les jeunes joueurs d’aujourd’hui devraient être obligés de s’entraîner comme quelque chose, afin qu’ils connaissent le monde réel.

«La plupart d’entre eux n’ont probablement pas de plan sur lequel se rabattre s’ils ne réussissent pas en tant que professionnel.»

En plus de tous ses autres efforts, Roche est également de retour à Old Trafford sur une base régulière ces jours-ci en tant qu’analyste de données de journée pour Opta Sports.

«Je l’apprécie et cela m’amène à beaucoup de matchs à United et à Manchester City également.»

À bien des égards, la carrière de Roche a bouclé la boucle, mais pas de la manière à laquelle il aurait pu s’attendre cette nuit en Espagne en 2003.

Par Simon Yaffe

Plus Manchester United

Où sont-ils maintenant? La plus jeune équipe de Man Utd en Ligue des champions

Pouvez-vous nommer les 20 plus jeunes débutants de Man Utd en Premier League?

Michael Clegg sur Man Utd, la dépression, la retraite anticipée et l’aide de Roy Keane

Un hommage à Ruud van Nistelrooy et à l’art de jouer aux buts