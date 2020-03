L’énigme Coutinho: quelle suite pour lui et Barcelone?

En 2017, Philippe Coutinho était au sommet du monde.

Il était l’un des rouages ​​clés de l’équipe dynamique de Jürgen Klopp à Liverpool, et était fantastique à regarder. Fantastique. En 2017-18, Coutinho était en moyenne de quatre tirs p90, 7,7 dribbles réussis p90, 4,7 à travers les balles et sept passes dans la surface p90. Il était un moteur d’attaque, et pouvait tout aussi facilement en envoyer un long et envoyer un attaquant au but qu’il pouvait sauter quatre et le boucler à distance. Le Liverpool de Klopp était en plein essor, et Coutinho était le joyau de la couronne du club du Merseyside.

Ensuite, des rumeurs ont commencé à émerger. Coutinho était fortement lié au Barça, et une décision potentielle en janvier était sur les cartes. Liverpool avait résisté aux ouvertures des Catalans tout l’été. À l’époque, Klopp avait dit au Brésilien: «Restez ici et ils finiront par construire une statue en votre honneur. Allez ailleurs, à Barcelone, au Bayern Munich, au Real Madrid, et vous serez juste un autre joueur. Ici, vous pouvez être quelque chose de plus ». Mais au fil de la saison, il est devenu clair que tout n’allait pas bien. Même si sa forme sur le terrain était exemplaire, il était clair que Coutinho faisait pression pour un déménagement et que le Barça était intéressé. Les rumeurs ont persisté tout au long de l’automne et se sont intensifiées en décembre. Il devenait clair que cette décision n’était qu’une question de temps. Et c’était une question de temps. Le 6 janvier 2018, le Brésilien a achevé son déménagement à Barcelone, devenant ainsi l’acquisition la plus chère du club (145 millions d’euros).

Photo de Xavier Bonilla / NurPhoto via .

Au début, tout allait bien. Coutinho a fait ses débuts dans une apparition de remplacement contre les rivaux de la ville, Espanyol, dans la Copa del Rey, venant (symboliquement, peut-être) pour Andrés Iniesta. Une semaine plus tard, il a marqué son premier but; un effort pour atteindre le but, qui est venu après un certain mouvement hors du ballon. Ernesto Valverde déployait Coutinho à gauche, soit en tant que milieu de terrain large en 4-4-2, soit en tant qu’ailier gauche. Et cela fonctionnait assez bien. Oui, ses chiffres créatifs étaient un peu en baisse, mais il a compensé cela avec un produit final suffisant; et donc, tout était oublié. Rétrospectivement, cependant, les signes avant-coureurs étaient déjà là. Coutinho était désormais en moyenne de 2,4 tirs p90 (contre quatre) aux côtés de 1,95 balles traversantes (contre 4,7) et de quatre balles dans la surface p90. Peut-être que la baisse était due au processus d’ajustement? Après tout, Coutinho jouait un peu plus haut sur le terrain et un peu plus large qu’auparavant. Cet argument était parfaitement compréhensible à l’époque, mais semble rétrospectivement faux. La baisse des chiffres sous-jacents n’était pas une erreur. Cela faisait partie d’une baisse plus importante.

Néanmoins, Coutinho a produit quelques moments de magie au cours de cette saison, y compris un magnifique but contre la roue contre Malaga et un triplé contre Levante. En 22 apparitions, le Brésilien a marqué avec 10 buts et six passes décisives, ce qui était impressionnant, tout bien considéré. Il y avait donc de l’optimisme à l’approche de l’été. Avec le départ d’Iniesta, il semblait que Coutinho allait se fixer un point de départ.

Puis la campagne 18/19 a eu lieu. À moins d’avoir regardé le Barça la saison dernière, vous ne pouvez pas comprendre à quel point Coutinho était pauvre. C’était comme si un interrupteur était actionné à l’intérieur. Là où il y avait eu de la motivation et de la faim, (après tout, c’était son «geste de rêve»), il y avait maintenant de l’insatisfaction. Il n’avait pas l’air de vouloir être là. En 31 apparitions (toutes compétitions confondues), Coutinho a réussi 11 buts et trois passes. Mais à vrai dire, ces chiffres sont flatteurs. Ses chiffres sous-jacents avaient pris un coup majeur. Coutinho gérait désormais deux tirs sur la cible p90, un sur la balle, 5,5 passes dans le dernier tiers et trois passes dans la surface p90. Il n’était pas impliqué et inefficace hors de possession et était également isolé en possession. Le match à Anfield, aussi poétique soit-il, était un rappel brutal de son déclin. Une saison torride a été couronnée par l’ultime humiliation. Alors que son ancienne équipe était à la hausse, Coutinho, ironiquement parti à la recherche de pâturages plus verts, se dirigeait dans la direction opposée.

Il est difficile de comprendre pourquoi Coutinho a sous-performé comme il l’a fait. Beaucoup pensent que c’est parce qu’il a été joué hors de position. Mais ce n’est pas strictement vrai. Un regard sur ses heatmaps le confirme.

Cartographie de Coutinho à Liverpool (17/18)





































Carte thermique de Coutinho au Barca (17/18)

À Liverpool, Coutinho dominait dans et autour de l’espace gauche, mais était également présent dans les canaux centraux. Au cours de ses premiers mois au Barça, il s’est déplacé un peu plus vers l’aile, mais continuait à fréquenter le demi-espace gauche. Ce qu’il ne faisait pas, cependant, était d’intervenir au centre, au moins aussi souvent qu’à Liverpool. Mais c’était compréhensible. Il jouait aux côtés de Leo Messi, qui se rend lui-même fréquemment dans les zones centrales et n’a pas eu le même niveau de liberté pour se déplacer. Le changement de positionnement, comme mentionné précédemment, a eu un impact sur les chiffres sous-jacents du Brésil, mais pas dans la mesure où il est devenu inquiétant. Les perspectives globales de Coutinho semblaient positives et on s’attendait à ce qu’un joueur de son calibre n’ait aucun problème à s’adapter à un rôle légèrement différent.

Carte thermique de Coutinho (18/19)

Eh bien, comme nous le savons maintenant, ce n’est pas ainsi que cela s’est déroulé. Et c’est ce qui laisse perplexe. Sa heatmap du 18/19 n’est vraiment pas si différente de celle du 17/18. Oui, la dérive vers les zones centrales s’est réduite, mais ce n’est pas comme s’il avait été poussé plus loin vers la gauche. Au contraire, il était moins présent sur les larges chaînes, surtout par rapport à la demi-saison (17/18).

Donc? C’était quoi alors? Ce n’était pas seulement un problème de positionnement, bien que cela ait joué un rôle. C’était plus que ça. Tout d’abord, oui, avec Lionel Messi dans l’équipe, Coutinho avait moins de liberté pour se déplacer sur les canaux centraux. A Liverpool, l’équipe s’était construite autour de lui; le système avait été réglé pour lui laisser un maximum de liberté. Ce n’était pas le cas au Barça. La citation de Klopp sonnait juste, il n’était qu’un autre joueur. Peut-être que le transfert Coutinho était donc mal avisé dès le départ. Tout au long de sa carrière, il avait prospéré en étant le talisman de l’équipe, le créateur en chef. Au Barça, bien sûr, cela ne pouvait pas être le cas. Après tout, les Blaugranas avaient déjà un joueur avec ce même profil, un joueur qui avait un rôle dans chaque attaque: Leo Messi. Il était injuste de s’attendre à ce que Coutinho fasse partie de l’équipe et fournisse en même temps une largeur et un produit final créatif. Sans oublier, incroyablement stupide. Après tout, plusieurs joueurs pouvaient le faire, et à une fraction du prix. Il était un joueur spécialisé, pas une solution universelle pour les problèmes de largeur du Barça.

Deuxièmement, cependant, son échec pourrait être lié à sa mentalité. Lorsque Coutinho est arrivé au club pour la première fois, il avait l’air d’avoir faim. Il était le nouveau garçon et avait hâte d’impressionner. Ce n’était pas le Coutinho que nous avons vu à la fin de la campagne du 18/19. D’ici là, il avait l’air frustré. La saison ne s’était pas déroulée comme il le voulait, les fans s’étaient tournés vers lui et il ne semblait pas qu’il voulait plus être là. Cette fameuse célébration contre Manchester United en est un exemple. Il est impossible de dire exactement ce qui a causé la baisse de courage. Ce qui peut être dit avec certitude, cependant, c’est qu’il y a eu un déclin. Et c’était significatif.

Maintenant, où cela laisse-t-il Coutinho?

Pas dans une excellente position, honnêtement. Des informations émanant de Bavière suggèrent que le Bayern Munich ne souhaite pas exercer son option d’achat (120 millions d’euros) et est prêt à laisser Coutinho partir. Cela peut avoir à voir avec le fait que les Bavarois recherchent des joueurs larges et qu’une folie de 120 millions sur un «10» ne correspond pas à leurs plans. Parce qu’en dehors des frais, il est difficile de comprendre pourquoi ils voudraient le laisser partir. En son temps au Bayern, Coutinho a marqué neuf buts et aidé six, avec un xG + xA de 0,87. Il a également une moyenne de 2,36 balles à travers, 7,7 balles dans le dernier tiers et cinq balles dans la surface p90 aux côtés de 6,14 dribbles réussis et 3,66 tirs. C’est une amélioration drastique par rapport à la saison dernière. Ce qui est intéressant, c’est qu’il passe encore la majorité de son temps dans le demi-espace gauche, seulement maintenant il a la licence pour se déplacer vers l’intérieur. Le manager Hansi Flick a autorisé Coutinho à être libre, et il a répondu en nature.

On ne sait pas ce que le Barça envisage de faire avec Coutinho, au cas où le Bayern le déchargerait. Sport a récemment rapporté que Setien trouverait Coutinho «intéressant» et qu’un retour en Catalogne n’était pas exclu. Setien a toujours joué avec un intérieur haut ou deux et, par conséquent, son intérêt pour le joueur est compréhensible. Avec un profil Coutinho dans l’équipe, Setien pourrait jouer son favori 3-4-1-2, Coutinho fonctionnant comme l’ancre entre le milieu de terrain et l’attaque. Cependant, il est important de se rappeler que Leo Messi est toujours au club et tant que c’est le cas, le club continuera d’avoir un ancrage (qui occuperait des zones similaires à Coutinho). Par conséquent, plusieurs des mêmes problèmes que précédemment peuvent survenir. À moins que Setien ne puisse corriger ces problèmes, Coutinho continuera d’être une cheville carrée dans un trou rond. Et un très cher à cela.

Espérons que Setien pourra le faire. Et si ce n’est pas le cas, alors nous espérons que Coutinho pourra revenir à son meilleur niveau ailleurs et, ce faisant, falsifier la prophétie de Jürgen Klopp.

(Toutes les données de Wyscout. Heatmaps de SofaScore)