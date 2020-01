L’énigme de Bruno Fernandes face à la prudence de Manchester United

Alors que la saga de transfert de Bruno Fernandes à Manchester United fait rage sur les derniers rapports, un débat a été ouvert sur la façon dont les clubs devraient fonctionner en ce qui concerne l’achat et la vente de joueurs.

Les fans en ont probablement marre d’entendre parler de la sensation portugaise qui pourrait s’installer à Old Trafford et veulent simplement entendre une confirmation finale et officielle.

Malheureusement, ce n’est pas ainsi que les choses fonctionnent dans le football et des accords parfois cruciaux peuvent prendre du temps; après tout, ce n’est pas Football Manager.

Cependant, le problème est que cela semble être un modèle récurrent avec United, car ils n’ont pratiquement jamais conclu un accord de transfert rapidement et facilement.

Néanmoins, les derniers rapports indiquent que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer est disposée à renoncer à l’accord de Fernandes à moins que le Sporting ne baisse son prix demandé gonflé.

Bruno Fernandes contre les milieux de terrain de United cette saison. #MUFC [Sky] pic.twitter.com/6UsrzPgtli

– United Xtra (@utdxtra) 18 janvier 2020

En vérité, la prochaine étape des Red Devils pourrait être discutée dans les deux sens pour savoir s’il faut simplement cracher de l’argent ou partir.

L’équipe de Solskjaer pourrait profiter de l’occasion pour faire une déclaration sur le marché des transferts en refusant de payer des frais exagérés et ainsi, elle s’assurerait de protéger ses futurs investissements.

Cependant, une grande partie de cela dépend du fait que Manchester United est un club bien géré et donc au lieu de Fernandes, ils pourraient poursuivre d’autres objectifs tout aussi importants.

Malheureusement, il semble que ce soit Fernandes ou rien cet hiver et c’est probablement quelque chose que Solskjaer ne peut pas se permettre.

United est faible au milieu de terrain en général, mais encore plus en ce moment avec les blessures de Scott McTominay et Paul Pogba.

Les clubs savent qu’ils sont désespérés et ils souhaitent donc en profiter même si l’on pense que le Sporting est celui qui a approché Solskjaer pour conclure un accord.

De plus, les Red Devils doivent garder à l’esprit comment les géants portugais se sont éloignés de l’offre de Tottenham l’été dernier et qu’ils pourraient donc facilement être prêts à interrompre ce transfert, même s’ils sont confrontés à des difficultés financières.

En vérité, c’est un argument à court terme vs à long terme et il est facile de se battre pour chaque camp mais sachant comment Solskjaer fonctionne, ce ne serait pas une surprise de le voir s’éloigner, mais vous pourriez certainement parier qu’il regardera son épaule espérant que le Sporting le poursuive.