Lennon s’attend à ce que Celtic dévoile la signature du premier janvier de cette semaine

Date de publication: dimanche 12 janvier 2020 9:47

Le manager du Celtic Neil Lennon est confiant d’obtenir sa première signature en janvier dans les prochains jours.

Les champions écossais ont eu des entretiens sur des goûts de l’attaquant slovène de Bratislava Andraz Sporar et ont été liés à l’attaquant polonais de 21 ans Patryk Klimala de Jagiellonia Bialystok.

S’exprimant depuis le camp d’entraînement de son équipe à Dubaï, Lennon a déclaré à Celtic TV: «Nous avons eu trois ou quatre appels importants entre le personnel et le club et, évidemment, la patience est la clé.

«Janvier est un mois difficile pour attirer les joueurs. D’autres clubs savent que lorsque vous êtes le club acheteur, les agents le font aussi.

“Cependant, nous avons un certain nombre d’options et nous avons gardé un œil sur quelques joueurs et nous espérons que nous aurons un résultat dans les prochains jours.”

Un attaquant pour couvrir très bien noté Odsonne Edouard semble être la priorité de Lennon après que Leigh Griffiths et Bayo aient passé la majeure partie de l’année dernière sur la touche, et un large joueur pourrait également être une priorité.

Scott Sinclair est parti pour Preston la semaine dernière et Lewis Morgan est sur le point de sceller une transition vers les nouveaux arrivants de la Major League Soccer Inter Miami.

Mikey Johnston et Mohamed Elyounoussi ont tous deux porté des coups ces dernières semaines.

Lennon a déclaré: “Déjà quelques joueurs sont partis à Scott et Lewis, nous pourrions rationaliser un peu plus, mais dans l’ensemble, nous cherchons à faire venir quelques joueurs.”

le celtique Le patron a été encouragé par la présence de deux autres grands joueurs à Dubaï.

Daniel Arzani se rapproche d’un retour après une longue mise à pied de la blessure au genou qu’il a subie lors de ses débuts avec le Celtic en octobre 2018.

Et Marian Shved ne demande que sa troisième apparition de la saison alors que les titulaires se préparent à entamer leur défense de la Coupe d’Écosse William Hill contre Partick Thistle samedi.

Lennon a déclaré: «Ils se sont tous bien entraînés. C’est bon de revoir Daniel Arzani et Marian Shved a passé une bonne semaine. »