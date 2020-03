Leno donne un aperçu de l’avenir d’Arsenal d’Aubameyang

Date de publication: Mardi 17 mars 2020 5:01

Bernd Leno a révélé qu’il pensait que l’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang resterait au club du nord de Londres.

Barcelone a confirmé qu’elle détenait un intérêt dans l’attaquant en janvier avec directeur du football Eric Abidal en disant: «Il y a une liste avec des joueurs comme Giroud, Llorente ou Aubameyang, mais pour une chose ou une autre, nous avons décidé de ne pas signer. Nous pensons que c’est le meilleur pour le club », a déclaré Abidal.

Interrogé spécifiquement sur Aubameyang, il a ajouté: «Je le connais. Je n’ai pas grand-chose à faire au-delà du sport. Il a un profil qui a de la profondeur. »

Le meilleur buteur d’Arsenal n’aura plus qu’un an de contrat cet été, et de nombreux rapports ont affirmé que le joueur de 30 ans est à la recherche d’un club avec lequel remporter des trophées.

En mars Le patron Mikel Arteta a exhorté le club à s’asseoir avec Aubameyang dans le but de le lier à un nouveau contrat aux Emirats. Il n’est pas encore clair si les pourparlers ont commencé, alors que L’Inter MIlan a également été lié à l’attaquant gabonais.

Cependant, Leno, qui a rejoint Arsenal en 2018, estime qu’Aubameyang restera sur place.

Interrogé sur sa chaîne eSports si Arsenal signera des joueurs cet été, Leno a déclaré: “Je ne suis pas sûr, cela dépend de qui va partir et de qui restera. Je ne sais pas.

“Je pense que cela dépend si Auba signe un nouveau contrat ou [if] il part. Je ne sais pas ce qu’ils vont faire.

«Mais s’il part, bien sûr, vous avez besoin d’un autre joueur. Mais je pense qu’il va rester. “