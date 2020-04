L’énorme crack de Matthäus contre Neuer

L’ancien international allemand Lothar Matthäus a critiqué le gardien Manuel Neuer pour avoir retardé son renouvellement avec le Bayern Munich, pour des différences dans la durée du contrat, et a déclaré que le joueur doit se rappeler que “la gratitude n’est pas une route à sens unique”.

31/03/2020

“Il (Neuer) devrait se rappeler ces jours-ci que la gratitude et l’appréciation ne sont pas des routes à sens unique”, a déclaré Matthäus dans son commentaire régulier pour la chaîne Sky.

Les négociations sont enlisées car le Bayern offre à Neuer, 34 ans, un nouveau contrat jusqu’en 2023 et le gardien de but veut le renouveler jusqu’en 2025.

“Insister obstinément sur un contrat d’une durée qu’aucun club au monde n’accepterait à son âge serait effronté”, a déclaré Matthäus.

Neuer n’a pas encore renouvelé avec le Bayern | .

Matthäus a rappelé que l’année dernière, controverse sur la propriété de la sélection. La direction du Bayern a fermé les rangs autour de Neuer et alors président Uli Hoeness attaqué de face son concurrent, le but de Barcelone Marc André ter Stegen. Le Bayern est également resté fidèle à Neuer lors d’une blessure longue et compliquée entre 2017 et 2018.

“Je ne me souviens pas que le Bayern ait jamais montré à un joueur autant d’appréciation et d’appréciation qu’il a donné à Neuer”, a déclaré Matthäus, qui a quitté le Bayern à 38 ans pour terminer sa carrière aux États-Unis.

Neuer a rejoint le Bayern en 2011 en provenance de Schalke et est actuellement le capitaine de l’équipe.