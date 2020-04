L’entraîneur belge salue la saison de rebond de Courtois

L’entraîneur de la Belgique, Roberto Martinez, s’est entretenu avec El Español dans une interview, où il félicite le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois pour ses excellentes performances au cours de la saison 2019-2020.

Courtois a commencé la saison avec quelques erreurs et doutes, mais il a rebondi et est devenu un joueur clé du Real Madrid et l’une des principales raisons pour lesquelles l’équipe était en mesure de concourir pour les titres.

«Je pense que ce qui se passait sur le terrain n’a jamais trop affecté Thibaut. Il était conscient du fait qu’il voulait améliorer ses performances afin de pouvoir être à son niveau d’élite. Je suis tellement fier de lui, voir Thibaut travailler dur pour atteindre ce type de niveau signifie qu’il est parfaitement prêt à défendre l’objectif du Real Madrid », a déclaré Martinez.

Les éloges ne s’arrêtent pas là. L’entraîneur espagnol a déclaré que Courtois s’était révélé être un joueur mature après ses erreurs.

«Il aurait été facile pour lui d’abandonner ou de blâmer d’autres personnes. Thibaut a fait le contraire et a fait preuve d’une grande maturité au point où il est devenu un joueur crucial pour le Real Madrid. Je suis sûr qu’il peut écrire l’histoire du club, il n’y a pas de gardien comme lui dans le football moderne. Le voir grandir autant d’un point de vue humain et jouer comme il l’a fait me rend très fier », a ajouté Martinez.

Il a également été interrogé sur Eden Hazard, qui se remet de l’opération qu’il a dû réparer pour une fracture du pied.

“Nous sommes en contact. J’ai toujours des informations par le biais des services médicaux et tout s’est bien passé. Il aime être à la maison, c’est un grand père, donc le verrouillage n’a pas été un problème pour lui. Les médecins du Real Madrid ont été très prudents avec lui et lui ont donné une routine individuelle de réadaptation, c’est la bonne chose. Il a également eu ce temps supplémentaire pour récupérer, ce que vous n’avez généralement pas parce que les services médicaux travaillent 24h / 24 quand il y a des matchs à jouer », a expliqué l’entraîneur.

Il y a une chance que Hazard joue pour le Real Madrid si la Liga n’annule pas le reste de la saison 2019-2020. Une décision sur le calendrier restant devrait être prise sous peu.