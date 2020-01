L’entraîneur-chef de Brentford, Thomas Frank, signe une nouvelle entente

BRENTFORD, ANGLETERRE – 11 JANVIER: Brentford Manager Thomas Frank avant le match de championnat Sky Bet entre Brentford et Queens Park Rangers à Griffin Park le 11 janvier 2020 à Brentford, en Angleterre. (Photo par Henry Browne / .)

Brentford a confirmé que l’entraîneur-chef Thomas Frank a signé un nouvel accord. Frank a signé un accord qui court jusqu’en 2023. Frank est en charge depuis octobre 2018.

Brentford a confirmé via son site Web que l’entraîneur-chef Thomas Frank avait signé un nouvel accord avec les abeilles. Frank est en charge depuis octobre 2018 en remplacement de Dean Smith qui est parti pour Aston Villa.

Frank a mené Brentford à la troisième place du classement du championnat à seulement six points des places de promotion automatique.

Le nouvel accord de Frank est valable jusqu’à l’été 2023.

Ce qui fut dit

Après que Brentford a confirmé la nouvelle, l’entraîneur-chef Thomas Frank a déclaré: «Je suis très heureux que le club m’ait offert un nouveau contrat et j’ai été ravi de le signer.»

«J’adore venir travailler tous les jours et j’adore travailler avec les joueurs et le personnel ici. C’est aussi génial de travailler avec Phil, Rasmus et [Brentford FC Owner] Matthew Benham, nous savons tous que ce club est spécial. »

«Il y a une unité unique à Brentford et une volonté unique de vouloir s’améliorer chaque jour. Nous avons un plan clair; une stratégie claire et de bonnes personnes et nous allons dans la bonne direction. »

«Nous sommes vraiment bien placés, non seulement à cause de notre forme actuelle sur le terrain et de notre position dans la ligue, mais aussi à cause de la façon dont nous courons sur et en dehors du terrain. Tout le monde peut voir que les joueurs s’améliorent chaque jour et nous entrons dans un nouveau stade, ce qui est un énorme coup de pouce. »

«J’ai une excellente relation avec Phil, Rasmus et Matthew. Il y a une vision claire et une stratégie claire. Nous sommes sur la même longueur d’onde et avons une compréhension de la façon dont nous voulons travailler. »

“Nous nous poussons les uns les autres mais de la bonne manière et je pense qu’il y a de très bonnes chances que nous réussissions ensemble.”

Brentford se dirige dans la bonne direction

La saison a été merveilleuse pour Brentford. Les abeilles sont très présentes dans la course à la promotion et jouent sans doute le meilleur football du championnat.

Frank a débloqué le potentiel de ce côté de Brentford. Ollie Watkins connaît sa meilleure saison de pointage, Said Benrahma est plein de confiance. Tandis que les signatures estivales, David Raya, Pontus Jansson, Ethan Pinnock et Bryan Mbeumo ont parfaitement intégré le système de Brentford.

Les Abeilles vont dans la bonne direction avec l’ambition d’amener le football de Premier League dans leur tout nouveau stade en août 2020.

Thomas Frank mérite beaucoup d’éloges avec Brentford brillant à l’avenir, mais aussi très difficile à décomposer. Une nouvelle entente pleinement méritée pour l’entraîneur-chef alors que Brentford se bat pour la promotion.

