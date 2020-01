L’entraîneur-chef de Tottenham, Jose Mourinho, répond quand le manager rival s’intéresse à l’un de ses joueurs – HITC

L’arrière latéral de Tottenham Hotspur Kyle Walker-Peters est sur le radar de Crystal Palace, comme l’a confirmé Roy Hodgson, et l’entraîneur-chef des Spurs, Jose Mourinho, en a été informé vendredi.

L’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, a répondu après avoir été interrogé par Football London sur l’intérêt pour l’un de ses joueurs par un rival de Premier League.

Diplômé de l’académie des Spurs, Kyle Walker-Peters a fait partie de l’équipe de Tottenham au cours des dernières saisons, mais les chances ont été limitées pour lui dans la première équipe jusqu’à présent ce trimestre.

Le joueur de 22 ans n’a fait qu’une apparition depuis que Mourinho a remplacé Mauricio Pochettino comme entraîneur-chef des Spurs, malgré le manque d’options du club à l’arrière droit.

Selon des informations diffusées par Sky Sports News, Walker-Peters aurait été prêté par Tottenham et serait sur le radar de plusieurs équipes de Premier League, Crystal Palace étant en lice avec Southampton et Brighton pour ses services.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, le patron du Palace, Roy Hodgson, a fait le point sur son intérêt pour Walker-Peters alors qu’il cherche à recruter un nouveau latéral droit pour remplacer Aaron Wan-Bissaka, qui a quitté Selhurst Park cet été.

“Je sais que le club travaille dur et je suis optimiste et j’espère que nous pourrons faire venir Kyle”, a-t-il déclaré aux journalistes sur le terrain d’entraînement de Palace “, a-t-il déclaré à Football London. “Je pense qu’il est un joueur très talentueux et je pense que nous bénéficierions de ses services.”

Lors de sa propre conférence de presse, Mourinho a été interrogé: «Roy Hodgson dit que Palace veut signer Kyle Walker-Peters. Que dis-tu?”

Le Portugais a répondu: «Si M. Roy a dit que je ne vais pas le nier. Mais je ne sais pas, bien sûr que je crois en lui et s’il croit que c’est parce que Crystal Palace essaie de le faire, y travaille et j’attendrai les nouvelles de mon patron.

“Il est bon de savoir que M. Roy est ouvert à ce sujet et n’essaie pas de se cacher, donc s’ils ont cet objectif, bien sûr, je serai informé par mon peuple.”

Dans d’autres nouvelles, Manchester City et Raheem Sterling s’entassent sur la misère de Crystal Palace