L’entraîneur-chef du Bayern Munich, Hansi Flick, téléphone avec Leroy Sané

L’entraîneur-chef du Bayern Munich, Hansi Flick, a récemment discuté avec le principal objectif de transfert du club, Leroy Sané, pendant une demi-heure. La conclusion de leur conversation est que Flick soutient maintenant la poursuite du club de l’ailier de Manchester City (Sport Bild via Transfermarkt).

Cela corrobore un rapport d’il y a trois semaines selon lequel le directeur sportif de Flick et du Bayern Hasan Salihamidzic avait résolu leurs divergences concernant les objectifs de transfert du club. Flick aurait été sceptique quant au caractère de Sané et a favorisé la signature de Timo Werner du RB Leipzig, tandis que Salihamidzic a soutenu Sané et avait déjà transmis Werner la saison précédente.

Salihamidzic serait optimiste quant à sa capacité à signer Sané chaque fois que la fenêtre de transfert d’été s’ouvre. Il est vraisemblablement la «star internationale» que Salihamidzic voulait dire dans ses dernières remarques sur les objectifs de transfert du Bayern, bien que le conseil de surveillance du Bayern se méfie après que le club ait signé un Lucas Hernandez blessé pour un record de 80 millions d’euros seulement pour qu’il continue à lutter contre les blessures. saison.

Sur une autre note, Salihamidzic semble tout à fait (peut-être même de manière amusante) indifférent aux accusations potentielles de «ponctionner» Sané. Nous nous souvenons tous quand Chelsea a fait sauter son sommet collectif et a menacé de signaler le Bayern à la FIFA pour un commentaire sur l’intérêt du club pour Callum Hudson-Odoi.