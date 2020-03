L’entraîneur de la Ligue de Quito n’a pas hésité et a donné ses pronostics pour le duel contre River: “Nous sommes les favoris pour gagner”

Les débuts de River dans la Copa Libertadores arrivent et bien que le millionnaire ait la tête sur la clôture de la Super League, il commence comme l’un des principaux favoris du tournoi continental.

L’équipe argentine est arrivée au sommet de Quito pour affronter la Ligue avec seulement 16 joueurs et sans Marcelo Gallardo qui est resté en Argentine avec une boîte d’angines.

Qui a fait référence au duel ce soir est l’entraîneur de l’équipe équatorienne, l’Uruguayen Pablo Repetto qui est un admirateur de Gallardo et une vieille connaissance du coach argentin. C’est, non moins, qui était le DT de Independiente del Valle en 2014 quand il a éliminé le millionnaire.

“Lorsque River n’a pas été couronné champion, nous imaginions déjà les joueurs avec lesquels ils allaient venir concourir. Malgré le fait d’apporter une formation alternative, nous savons que nous allons avoir un match très compliqué”, a déclaré Repetto. Et il a ajouté que “Pour les changements que River présente et pour être local, nous sommes les favoris pour gagner. Ce sera très compliqué mais nous avons un favoritisme minimal pour garder les 3 points à domicile.”

L’Uruguayen a également souligné qu’il suivait le présent de River et a déclaré que “les jeux que nous analysons pour étudier River sont ceux qu’il a affrontés contre Workshops et Arsenal avec des joueurs alternés”.

De plus, il a rappelé ce duel devant la Doll for the Cup et a reconnu que “le duel tactique contre Gallardo sera différent de celui dans lequel je l’ai battu lorsque j’étais entraîneur de Independiente del Valle”.

Enfin, en dialogue avec la section sportive, Repetto a rempli Gallardo de fleurs et a déclaré: “Il est très difficile de tenir tant d’années. La rivière de la main de Gallardo est sans aucun doute la meilleure de toutes en Amérique.”