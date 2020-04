L’entraîneur de l’Angleterre, Southgate, réduit son salaire de 30%

Gareth Southgate, entraîneur de l’Angleterre, le salaire sera réduit de 30% pour atténuer l’impact du coronavirus, a annoncé ce lundi la fédération anglaise de football (FA, pour son sigle en anglais). Comme la FA l’a expliqué dans un communiqué, tous les employés qui gagnent 50 000 £ ou plus par an verront leur salaire réduit de 7,5%.

“Dans l’esprit que des salaires plus élevés prennent plus de responsabilités, l’équipe de direction a accepté de réduire son salaire de 15% et ceux qui gagnent le plus (y compris Southgate), 30% “, a déclaré la FA.

La fédération envisage également d’autres options, telles que l’adhésion au plan ERTE du gouvernement britannique, l’Etat paie 80% du salaire des travailleurs et l’entreprise les 20% restants. “Ce sont des moments extraordinaires et compliqués et nous ne prenons pas de décisions à la légère. En tant qu’organisation, nous soutiendrons chaque personne au mieux de nos capacités”, a ajouté la FA.

Le football anglais est arrêté depuis un mois, sans date de retour, après la semaine dernière, il a été convenu que le concours ne pourrait pas reprendre le 30 avril, comme proposé précédemment