L’entraîneur de Liverpool en coulisses menace de quitter Man Utd ou Tottenham

Date de publication: vendredi 3 avril 2020 4:10

L’entraîneur de Liverpool, Thomas Gronnemark, a déclaré qu’il pourrait apporter son expertise à Manchester United ou à Tottenham la saison prochaine, citant également l’Allemagne comme destination potentielle.

Le patron des Reds, Jurgen Klopp, a amené le Danois à Anfield sur une base indépendante avant la campagne actuelle et a affirmé en août que les compétences de l’entraîneur avaient déjà commencé à sur ses joueurs.

En effet, Klopp a souligné que Gronnemark serait utile étant donné le nombre élevé de remises en jeu qu’une équipe a généralement en 90 minutes de football.

S’adressant à la publication allemande Kicker (via Sport Witness), Gronnemark a souligné comment de plus en plus de clubs prennent conscience de l’importance d’avoir un entraîneur de remise en jeu et a révélé qu’il pourrait chercher à avancer si on lui en donnait l’occasion.

Gronnemark a également révélé qu’il avait refusé une «offre phare» d’un club anglais cette saison.

“Je ne sais pas, je serai peut-être avec Tottenham ou Manchester United l’année prochaine, car je ne suis pas attaché en tant que pigiste », a-t-il déclaré.

«Je ne suis tout simplement pas autorisé à être un concurrent direct au cours d’une saison, c’est ma règle. C’est pourquoi j’ai déjà refusé une des meilleures offres de l’Angleterre cette saison.

«Mais j’aimerais beaucoup faire mes preuves en Allemagne. Je ne connais personne qui le fasse professionnellement comme moi.

“Mais bien sûr, de plus en plus de gens reconnaissent le potentiel, et maintenant certains co-formateurs se penchent sur le sujet.”

Liverpool était en tête du classement de la Premier League, à deux victoires de la victoire, avant que la saison ne s’arrête brutalement le mois dernier.

