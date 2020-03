L’entraîneur de Liverpool révèle comment l’approche de Klopp a affecté les choix de transfert

Date de publication: vendredi 27 mars 2020 9:54

Le directeur adjoint de Liverpool, Peter Krawietz, a donné un aperçu rare du processus de recrutement du club à Jurgen Klopp.

Klopp s’est transformé Liverpool au cours des dernières années, avec des victoires en Ligue des champions et en Coupe du monde des clubs en 2019, ce qui a amené beaucoup de personnes à la saluer comme la meilleure équipe de la planète – même si l’homme lui-même a refusé l’étiquette.

Tout en dépensant beaucoup pour des talents prêts à l’emploi tels que Virgil Van Dijk et Alisson Becker, Klopp a également supervisé la croissance de joueurs comme Andy Robertson et Trent Alexander-Arnold, en les intégrant dans un élément clé de son système.

Maintenant, l’assistant Krawietz, rarement entendu, a expliqué comment le club a identifié les talents et les a fait fonctionner plus efficacement en tant qu’unité.

“Si un entraîneur prépare son équipe à un certain style, il devra certainement faire attention à un certain profil d’exigence”, a-t-il déclaré à Kicker (via Goal).

«Si, par exemple, il décide d’un niveau élevé de pression d’attaque, cela nécessite un certain degré d’organisation. Ceci est défini par la compacité de votre équipe.

«Cela signifie, d’une part, que ces défenseurs doivent être tactiquement habiles et courageux et, d’autre part, qu’ils doivent avoir une certaine vitesse car ils abandonnent naturellement l’espace.

“Ce serait donc une condition préalable pour les défenseurs, et d’autres sont l’attitude et la ténacité de toute l’équipe.”

Krawietz a également nié que la physique soit la partie la plus importante du jeu de Liverpool, mais leur efficacité tactique et leur détermination.

«Fondamentalement, au final, cela ne devrait pas être une question de condition.

«Ça devrait être: dans quelle mesure suis-je organisé? Avec quelle volonté est-ce que je veux vraiment mener cette approche sur 90 minutes? C’est aussi une question d’affirmation de soi.

“Maintenant, tout se résume à ceci: dans quelle mesure une équipe est-elle impressionnée au moment où cette méthode ne fonctionne pas? Grand espace pour l’adversaire, il pourrait avoir une grande chance de marquer.

«Êtes-vous maintenant prêt à faire pression en équipe, restez-vous convaincu et tirez-vous de l’énergie des moments où votre plan se déroule?

“Il y a une forte demande de concentration et d’endurance de l’attitude intérieure, moins de l’endurance de la force physique.”