L’entraîneur de Monterrey Mohamed lance une attaque étonnante contre Klopp

Date de publication: Mardi 7 janvier 2020 4:49

L’entraîneur de Monterrey, Antonio Mohamed, a lancé une attaque étonnante contre le patron de Liverpool, Jurgen Klopp.

Antonio a accusé Klopp de lui manquer de respect lors de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs le mois dernier à Dubaï et a déclaré qu’il avait lancé un classement explosif chez l’entraîneur allemand.

Liverpool a gagné le match contre les champions mexicains 2-1 à Doha avec des buts de Naby Keita et Roberto Firmino.

Klopp a salué Alisson après la victoire de décembre et a déclaré “tout ce dont vous avez besoin est Alisson Becker” après avoir vu deux de ses remplacements en deuxième mi-temps se combiner pour remporter le match tard le

Le match n’a cependant pas été sans controverse, les deux entraîneurs ayant eu des mots de choix pour les officiels, Mohamed affirmant que Joe Gomez aurait dû être expulsé.

Mohamed s’est plaint que l’arbitre Roberto Tobar aurait dû licencier Gomez pour deux fautes et a déclaré “peut-être qu’un maillot de Liverpool a plus de poids”.

Mais l’homme de Monterrey a maintenant révélé la profondeur des sentiments négatifs avec Klopp alors qu’il était sur la touche.

“Ce qui s’est passé, c’est que j’ai été manqué de respect”, a expliqué Mohamed à Enganche. “[Klopp] n’arrêtait pas de demander des cartons jaunes parce qu’il disait que nous frappions [Mohamed] Salah tout le temps. Puis, quand j’ai demandé une carte pour expulser un de leurs joueurs, il m’a tendu la langue comme un p * ssy.

«Quand je l’ai vu, j’ai d’abord ri, puis je me suis un peu mis en colère et je me suis mis à son appât – puis mon quartier est sorti et j’ai perdu toute élégance et calme.

«Si je dois vous dire ce que je lui ai dit… Je ne me souviens même pas, parce que je pensais que si je le jure en anglais, je ne serais pas moi-même.

“Alors je pense que je lui ai dit:” Ta putain de mère de pute, qui as-tu foutue? ” Queer ».

«Je suis parti parce que je ne me battais jamais avec les bancs des remplaçants, mais je suis devenu fou parce que je sentais qu’il essayait de me manquer de respect.

“Je ne sais pas si j’ai bien ou mal réagi, mais ça vient de l’intérieur.”

