L’entraîneur idéal serait un mélange entre Guardiola et Klopp

Polonais Robert Lewandowski, bélier actuel de Bayern Munich, a accordé une interview aux médias britanniques The Guardian dans laquelle il a passé en revue plusieurs aspects de sa carrière footballistique. Depuis son explosion de football jusqu’à aujourd’hui, le meilleur joueur nouvellement nommé en Pologne pour la huitième fois a parlé de ses triomphes avec le Borussia Dortmund de Jürgen Klopp et son transfert à son équipe actuelle, et éternel rival de la première, à l’époque entre les mains de Pep Guardiola.

22/02/2020 à 19:13

CET

Pablo Rivera

Il ne fait aucun doute que l’une des meilleures nuits de l’attaquant a été celle qui a affronté le Borussia et Real Madrid lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions. Cette nuit-là, la cendrillon jaune a remporté tout un Madrid avec quatre buts de Lewandowski et certifié sa participation à la finale – même si le retour a été un peu compliqué. Cette nuit-là, plus que de frapper le Real Madrid, Le Borussia Dortmund a été consacré Comme une grande équipe. Et tout cela grâce au couple Robert-Jürgen, qui a fait un pas en avant dans sa carrière.

KLOPP, CLÉ PERSONNELLE

“Je suis très fier de ce match”, confie le Polonais en rappelant son exposition. Cette nuit a payé l’effort de formation pour faire de Lewandowski le joueur qu’il est aujourd’hui. «J’ai dû changer. C’était sous les ordres de Klopp. Il m’a dit que parfois il ne savait pas s’il était en colère ou heureux. Personne n’aime changer quelque chose en toi. Ce n’était pas facile. Mais je savais que si je voulais être un meilleur joueur et passer à la prochaine étape de ma carrière, J’ai dû changer & rdquor ;.

“A Dortmund, je parie avec Klopp que si je dix buts en une seule formation je devais payer 50 euros. Dans le premier, j’en ai obtenu trois ou quatre, mais après trois mois, j’ai marqué chaque entraînement plus de dix buts. Lorsque cela s’est produit plusieurs semaines de suite, Jürgen m’a dit que c’est fini, c’était trop et il n’allait pas me payer plus. Telle est ma mentalité. C’est ce qui m’aide et fait de moi un meilleur joueur “, a expliqué l’attaquant.

PEP, LA TRANSFORMATION FINALE

Mais, comme Dortmund, Lewandowski semblait avoir démodé quand, en 2015, il décide de partir pour le Bayern. Mais tout a changé sous les ordres de Pep Guardiola. Les Polonais louent la vision tactique de Guardiola et la Gestion de l’homme Klopp. “Ce sont des formateurs différents, mais si vous faites une combinaison des deux, ce serait la perfection”, dit-il. “Quand Pep est arrivé au Bayern Munich, les gens pensaient que nous jouerions sans «neuf». Pour moi, c’était comme: “Je devrais peut-être essayer de jouer dans un autre style.” “

Grace à lui, Robert admet avoir beaucoup appris de Pep. “Nous avons beaucoup parlé de tactique, quelque chose de nouveau pour moi. Je savais que s’il aurait pu jouer pour Guardiola avec son esprit et ses idées sur la tactique, sur les jeux … aurait été bon pour moi. “Deux mondes différents, celui de Klopp et Guardiola, qui ils ont formé le joueur que nous voyons aujourd’hui sur le terrain.