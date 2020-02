L’entraîneur qui a “essayé de signer” l’as Aston Villa dit qu’il va “vraiment réussir” en Premier League – HITC

Le directeur d’Aston Villa, Dean Smith, a amené Trezeguet à Villa Park l’été dernier.

L’ailier d’Aston Villa Trezeguet a été pressenti pour avoir une carrière réussie en Premier League par Michel Salgado, qui l’a entraîné dans l’équipe d’Egypte (KingFut)

Trezeguet est devenu la neuvième signature estivale de l’équipe de Villa Park l’année dernière, rejoignant le club turc Kasimpasa dans un accord de 8,75 millions de livres sterling (BBC Sport).

Le joueur de 25 ans a disputé quatre matches et marqué un but pour l’Égypte lors de la Coupe d’Afrique des nations de l’été dernier, les Pharaons dirigés par Javier Aguirre avec Salgado comme assistant.

Après une CAN 2019 décevante qui a vu la sortie des Pharaons en huitièmes de finale, l’Espagnol est parti avec le reste du staff.

Salgado a admis avoir “tenté de signer” Trezeguet pour le Celta Vigo, un club avec lequel il a une longue association de 44 ans, en été, mais Villa a remporté la course à la signature égyptienne.

Bien qu’il n’ait pas orchestré un déplacement en Espagne pour Trezeguet, Salgado a félicité l’ailier de Villa et prédit qu’il réussira en Premier League avec l’équipe de Dean Smith.

“J’étais là-bas, et vous pouvez imaginer Trezeguet, j’ai essayé de le signer pour Celta Vigo”, a déclaré Salgado, cité par KingFut. «Mais finalement Aston Villa a fait une offre et ils l’ont eu. Mais je voulais Trezeguet dans mon pays et jouer pour Celta Vigo.

«J’ai joué en Premier League pendant trois ans après ma retraite du Real Madrid, et le physique est fou. Il est donc plus difficile d’y jouer.

“Et vous pouvez voir Trezeguet et Salah en ce moment – bien sûr Salah est à un autre niveau – mais Trezeguet vient d’arriver en Premier League et, je peux vous dire, qu’il va être un joueur très réussi en Premier League. Je n’en doute pas. “

Trezeguet a disputé 22 matches de Premier League à ce jour, marquant trois fois et récoltant deux passes décisives, tandis que son record toutes compétitions confondues pour Villa est de 28 matchs joués, quatre buts marqués et trois passes décisives (Transfermarkt).