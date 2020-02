L’entraîneur soutient Liverpool pour regarder son ancienne star de 65 millions de livres sterling – HITC

Les dirigeants de Premier League Liverpool pourraient avoir besoin d’un nouveau défenseur central et Jurgen Klopp est apparemment un fan de la star de Séville en Liga, Diego Carlos.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a été soutenu pour faire un déplacement estival pour le défenseur central de Séville Diego Carlos par son ancien entraîneur d’Estoril, Fabiano Soares, selon des citations rapportées par ESPN.

Le club qui nous a donné des goûts de Dani Alves et Sergio Ramos tout en transformant Ivan Rakitic, Carlos Bacca et co en talents européens de haut niveau semble avoir déniché un autre diamant brut.

Carlos, un Brésilien à floraison tardive, n’a rejoint Séville que l’été dernier en provenance de l’équipe de Ligue 1 Nantes. Mais les Andalous prévoient déjà de réaliser un bénéfice de 52 millions de livres sterling sur la moitié de centre de 26 ans, Liverpool n’étant qu’une des nombreuses équipes à garder un œil sur un homme avec une clause de libération de 65 millions de livres sterling dans son contrat (El Desmarque).

Non plafonné et relativement inconnu sur les côtes anglaises, la spéculation liant Carlos à un déménagement à Anfield aura fait de lui une recherche plutôt populaire sur YouTube. Mais laissez-le à Soares d’expliquer pourquoi un ancien as d’Estoril conviendrait parfaitement à la meilleure équipe du monde en ce moment.

«Il est très rapide. C’est pourquoi Klopp devrait garder un œil sur lui », a déclaré un homme qui travaillait avec Carlos il y a cinq ans.

«C’est un joueur dynamique, intense et rapide. Les joueurs qui sont rapides et forts et compétitifs et qui ont de la qualité, les entraîneurs le regarderont toujours.

“Il a beaucoup de qualité, avec ce type de joueur on peut faire de la pression car il peut défendre à 40 mètres.”

Bien que Virgil van Dijk soit à peu près le premier nom sur la feuille de match de Liverpool ces jours-ci, Joe Gomez appréciant également une belle saison à Anfield, il pourrait y avoir de la place pour une autre moitié de centre à venir l’été avec Dejan Lovren face à un avenir incertain.

Et Carlos est exactement le genre de talent brut, s’améliorant et affamé qui est venu incarner ce côté de Liverpool.

Dans d’autres nouvelles, “Gutted, we are stuffed”: certains fans de Newcastle réagissent aux nouvelles qui sortent